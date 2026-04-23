Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens

Jeroen Deheegher
Een driestrijd in Luik-Bastenaken-Luik wordt er zondag verwacht tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas. Al vraagt Jan Bakelants zich vooral af of Evenepoel de twee bergop zal kunnen volgen.

Vorig jaar op het Europees kampioenschap stonden Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas al eens samen op het podium. Pogacar won na een solo van 75 kilometer, Evenepoel werd twee op 31 seconden en Seixas derde op bijna vier minuten. 

In Luik-Bastenaken-Luik wordt er echter langer strijd verwacht tussen de drie, al stelt Tom Boonen zich vooral de vraag of Evenepoel in staat zal zijn om de aanvallen van Pogacar en Seixas bergop te weerstaan. 

"Pogacar en Seixas pitsen de concurrentie eigenlijk stilletjes aan dood", zegt Boonen over hun strategie bij Wielerclub Wattage. Eerst wordt er een stevig tempo gereden, daarna leggen ze een laagje erbovenop en pas daarna zetten ze hun aanval in. 

Bergop is Evenepoel minder explosief, maar aan de streep is hij dat wel. Dat bewees hij in de Amstel Gold Race. "Maar om Pogacar en Seixas zondag te kunnen volgen, zal Remco die versnelling bergop nodig hebben", zegt Jan Bakelants. 

Lees ook... Overdrijven is onmogelijk: Evenepoel en Pogacar zijn zelfs nooit in de buurt gekomen om dit te kunnen doen
Boonen denkt alvast dat het kan. "Ik geloof erin", zegt Boonen. "Remco steekt in een goeie vorm." Bakelants is dan weer minder zeker. "Het zou zeker kunnen, maar Pogacar bergop volgen zou al een overwinning zijn."

Overdrijven is onmogelijk: Evenepoel en Pogacar zijn zelfs nooit in de buurt gekomen om dit te kunnen doen Analyse

Overdrijven is onmogelijk: Evenepoel en Pogacar zijn zelfs nooit in de buurt gekomen om dit te kunnen doen

14:30
Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

09:30
"Niet de bedoeling": bondscoach Pauwels maakt iets heel duidelijk over Van Aert

"Niet de bedoeling": bondscoach Pauwels maakt iets heel duidelijk over Van Aert

14:00
📷 Met aangepast shirt: AG Insurance Soudal vraagt in L-B-L aandacht voor "belangrijk probleem"

📷 Met aangepast shirt: AG Insurance Soudal vraagt in L-B-L aandacht voor "belangrijk probleem"

15:00
Weinig geloof in Evenepoel: Bruyneel spreekt klare taal over Luik-Bastenaken-Luik

Weinig geloof in Evenepoel: Bruyneel spreekt klare taal over Luik-Bastenaken-Luik

12:30
Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

07:30
Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

07:00
Arnaud De Lie debuteert in de Giro: een logische, maar ook noodzakelijk keuze Analyse

Arnaud De Lie debuteert in de Giro: een logische, maar ook noodzakelijk keuze

13:30
📷 Ploegmaat van Pogacar krijgt splinter van 50 centimeter in zijn been: "Een paar centimeter verschil..."

📷 Ploegmaat van Pogacar krijgt splinter van 50 centimeter in zijn been: "Een paar centimeter verschil..."

13:00
Geen topresultaat in de Waalse Pijl: Sergeant is streng voor Uijtdebroeks

Geen topresultaat in de Waalse Pijl: Sergeant is streng voor Uijtdebroeks

12:00
Ze blijven het schitterend aanpakken: "We beslissen dat samen met de broers Roodhooft"

Ze blijven het schitterend aanpakken: "We beslissen dat samen met de broers Roodhooft"

11:30
Seixas verwijst heel duidelijk naar Evenepoel, andere hoofdrolspelers zeggen wat ze vinden van fenomeen Interview

Seixas verwijst heel duidelijk naar Evenepoel, andere hoofdrolspelers zeggen wat ze vinden van fenomeen

07:45
Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

10:00
Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

09:00
Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

08:30
Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem

Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem

08:00
"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

22/04
"Ze kan een grote ronde winnen": deze wielrenster droomt van het allerhoogste

"Ze kan een grote ronde winnen": deze wielrenster droomt van het allerhoogste

21:30
Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

20:30
Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

20:00
Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

19:00
Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

18:30
"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

22/04
Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

18:00
"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

17:00
Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

22/04
Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

16:30
Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

16:00
Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

22/04
🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

22/04
Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

22/04
Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op Interview

Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op

22/04
"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

22/04
Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

22/04
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

22/04
"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

22/04

