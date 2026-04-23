Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens

Een driestrijd in Luik-Bastenaken-Luik wordt er zondag verwacht tussen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas. Al vraagt Jan Bakelants zich vooral af of Evenepoel de twee bergop zal kunnen volgen.

Vorig jaar op het Europees kampioenschap stonden Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas al eens samen op het podium. Pogacar won na een solo van 75 kilometer, Evenepoel werd twee op 31 seconden en Seixas derde op bijna vier minuten.

Driestrijd in Luik-Bastenaken-Luik?

In Luik-Bastenaken-Luik wordt er echter langer strijd verwacht tussen de drie, al stelt Tom Boonen zich vooral de vraag of Evenepoel in staat zal zijn om de aanvallen van Pogacar en Seixas bergop te weerstaan.

"Pogacar en Seixas pitsen de concurrentie eigenlijk stilletjes aan dood", zegt Boonen over hun strategie bij Wielerclub Wattage. Eerst wordt er een stevig tempo gereden, daarna leggen ze een laagje erbovenop en pas daarna zetten ze hun aanval in.

Kan Evenepoel bergop Pogacar en Seixas volgen?

Bergop is Evenepoel minder explosief, maar aan de streep is hij dat wel. Dat bewees hij in de Amstel Gold Race. "Maar om Pogacar en Seixas zondag te kunnen volgen, zal Remco die versnelling bergop nodig hebben", zegt Jan Bakelants.

Boonen denkt alvast dat het kan. "Ik geloof erin", zegt Boonen. "Remco steekt in een goeie vorm." Bakelants is dan weer minder zeker. "Het zou zeker kunnen, maar Pogacar bergop volgen zou al een overwinning zijn."