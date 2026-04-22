"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

Vandaag stond de Waalse Pijl op het programma. Die wedstrijd werd traditioneel beslist op de lastige Muur van Hoei. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) loste de verwachtingen op indrukwekkende wijze in.

De renners kregen net geen 209 kilometer voorgeschoteld en moesten drie keer een lokale ronde afwerken. Die bevatte de Côte d’Ereffe, Côte de Cherave en de beruchte Muur van Hoei. De start werd dit jaar gegeven in Herstal.

Seixas met de krachtige versnelling

In de beginfase kregen we zes koplopers met daarin onze landgenoot Vincent Van Hemelen (Flanders–Baloise). Ze kregen maximaal drie minuten van het peloton, waar de ploegen van de favorieten het werk opknapten. Het ging snel en dat eiste zijn tol. Het belangrijkste slachtoffer was Julian Alaphilippe. De drievoudige winnaar moest op 72 km van de streep laten lopen.

De kopgroep brak op de voorlaatste beklimming van de Muur van Hoei in stukken. Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost) en Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) gingen er alleen vandoor. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) werd daarna in het peloton weggeslagen door een val, maar kon daarna opnieuw aansluiten.

De kopgroep zwol daarna aan tot vier man nadat Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) en Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5) opnieuw kwamen aansluiten. Een val van Marc Hirschi luidde daarna een chaotische periode in. Leknessund trok er zich niets van aan en ging in de aanval. De Noor werd echter ingelopen op de Côte de Cherave, waardoor we het klassieke scenario zouden krijgen. De beslissing zou dus opnieuw vallen op de Muur van Hoei.

Topfavoriet Paul Seixas zat altijd goed gepositioneerd en liet zich niet verrassen. Met een krachtige versnelling knalde hij iedereen uit het wiel op de Muur en werd hij de jongste winnaar ooit van de Waalse Pijl. Mauro Schmid (Jayco AlUla ) werd tweede. Ben Tulett vervolledigde het podium (Visma-Lease a Like). In de live-uitzending van Sporza kwamen José De Cauwer en Renaat Schotte superlatieven tekort om Seixas te omschrijven. "Fenomeen, klonkt het onder meer. Dat belooft Luik-Bastenaken-Luik.



