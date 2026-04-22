Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

Er stond ook vandaag geen maat op Paul Seixas. De piepjonge Fransman rekende op de Muur van Hoei vakkundig af met de concurrentie. Dit had hij er achteraf zelf over te zeggen, waarbij hij ook al vooruitkeek naar Luik-Bastenaken-Luik.

We kregen ook in de editie van dit jaar een beproefd recept te zien in de Waalse Pijl. Met een grote groep trokken we naar de Muur van Hoei, waar de beslissing zou vallen. Dat wist ook Paul Seixas.

De 19-jarige Fransman zat uitstekend gepositioneerd op de Muur en liet zich niet verrassen. Hij doseerde zijn inspanning goed en haalde het voor Mauro Schmid en Ben Tulett.

Seixas zal zich zo goed mogelijk verdedigen

"Ik wil al mijn ploegmaats bedanken", vertelde hij in het interview achteraf. "Ze hebben 200 procent hun wil opgelegd en hebben de hele tijd gereden. Soms moest ik mijn plan een beetje trekken, maar ze hebben alles gegeven."

"Dit is echt ongelofelijk. Vorig jaar keek ik nog naar de tv-uitzending van deze koers. Nu ben ik hier en win ik. Maar zoals gezegd: dit is een zege van de ploeg." Hij wilde de koers domineren. "Ik had het plan om met de ploeg het tempo te bepalen, maar het was al de hele dag hard geweest en iedereen had het lastig."



"Daarna was het een kwestie van gevoel en kijken naar de bordjes. Iedereen zat à bloc." Hoe ziet hij zijn kansen voor Luik-Bastenaken-Luik? "Dat wordt een mooie koers, ja. Ik zal me zo goed mogelijk proberen te verdedigen, maar vandaag is alvast een teken dat ik in vorm ben."