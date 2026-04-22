Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

Paul Seixas liet dit seizoen al heel mooie dingen zijn. Zien we hem dit jaar al aan het werk in de Tour de France? Tourbaas Christian Prudhomme denkt (zo goed als zeker) van wel.

Seixas maakte indruk in de Ronde van het Baskeland, een koers die altijd goed bezet is en zwaar is. Hij won er drie ritten en pakte de eindzege. Eerder maakte hij ook indruk in de Strade Bianche en de Faun-Ardèche Classic. Hij zal die vorm nu proberen door te trekken in Luik-Bastenaken-Luik na zijn indrukwekkende overwinning in de Waalse Pijl.

Maar dé vraag die Frankrijk bezighoudt, is of ze hun nieuwe chouchou dit jaar al aan het werk zullen zien in de Tour de France. Tourbaas Christian Prudhomme sprak erover in de YouTube-show van de Franse journalist Jean-Jacques Bourdin.

Hij heeft bewezen dat hij het niveau aankan

"De komende dagen zal de beslissing vallen. Het zal van hem, zijn team en zijn familie afhangen", wordt Prudhomme geciteerd door WielerFlits. Hij schat de kans dat Seixas aan de start van La Grande Boucle verschijnt op 90%.

Prudhomme was onder de indruk van wat Seixas liet zien in de Ronde van het Baskenland. Hij vindt het niet te vroeg om al deel te nemen aan de Tour. "Tegenwoordig trainen renners van 15 of 16 jaar op dezelfde manier als 20- of 21-jarigen dat een paar jaar geleden deden. Hij heeft bewezen dat hij het Tour-niveau aankan", klinkt het.

Frankrijk wacht al sinds 1985 op een nieuwe eindzege in de Tour de France. Bernard Hinualt bracht zijn landgenoten toen voor de vijfde en laatste keer in vervoering. Seixas lijkt momenteel te kort te komen tegen kleppers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar heeft alles om de komende jaren zeker een dominante factor worden in de grote rondes.



