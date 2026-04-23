📷 Met aangepast shirt: AG Insurance Soudal vraagt in L-B-L aandacht voor "belangrijk probleem"

AG Insurance-Soudal zal in Luik-Bastenaken-Luik zondag met een speciaal shirt rijden. De vrouwen zullen rijden met het logo van het Rode Kruis op hun shirt en vragen aandacht om plasma te doneren.

In Luik-Bastenaken-Luik zullen niet de logo's van AG Insurance en Soudal op het shirt prijken van de vrouwenploeg, maar wel de slogan 'Donate Plasma', samen met het logo van het Rode Kruis. Ook de naam van de ploeg wijzigt zo voor één dag.

"Dit initiatief van AG Insurance, dat mede mogelijk wordt gemaakt dankzij de steun van Soudal, is bedoeld om de aandacht te vestigen op een weinig bekend, maar belangrijk probleem voor de volksgezondheid in België: het tekort aan plasma."

AG Insurance wil donoren warm maken in L-B-L

"Het doel? Mensen eraan herinneren dat plasmadonatie eenvoudig is, en een wereld van verschil maakt voor patiënten die het nodig hebben", klinkt het op de website van AG Insurance-Soudal.

Ook Jolien D"hoore, sportief verantwoordelijke van AG Insurance-Soudal, is trots dat de ploeg haar schouders zet onder dit project. "De boodschap is duidelijk: in slechts één uur kan een donatie patiënten in nood helpen."

"Als we met dit shirt nieuwe donoren kunnen werven, dragen we ons steentje bij aan de zorg en het herstel van veel patiënten." Met zondag een goed resultaat kan de ploeg zijn boodschap nog wat meer in de verf zetten.



