Jeroen Deheegher
Geen wielercarrière voor zijn kinderen: Vingegaard stellig over waarom hij het zou afraden
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard spreekt zich steeds meer uit over veiligheid, dat deed hij onder meer tijdens Parijs-Nice. De Deen zou zijn kinderen ook niet aanraden om te beginnen met koersen.

Vingegaard kritisch op parcours van Parijs-Nice

Na de openingsetappe van Parijs-Nice begin maart was Jonas Vingegaard bijzonder kritisch voor de organisatie. "Ik vond het parcours niet geschikt voor een WorldTour-wedstrijd", zei de Deen toen. 

"De wegen waren slecht, het was constant draaien en keren en er waren gaten in het wegdek. Vooral de laatste afdaling, die we drie keer hebben gereden, was niet goed genoeg voor een WorldTour-wedstrijd."

Vingegaard weet ook waarom hij zo hamert op veiligheid. In 2024 kwam hij zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland en liep daarbij breuken op aan zijn sleutelbeen en ribben, maar ook een klaplong en longkneuzing. 

Vingegaard zou kinderen wielercarrière afraden

Veiligheid blijft een probleem in het wielrennen en Vingegaard zou zijn kinderen dan ook niet graag in zijn voetsporen zien treden. "Ik zou ze afraden om wielrenner te worden," zegt Vingegaard bij het Deense Feltet

"Het is een gevaarlijke sport en je bent veel van huis weg. En gezien de huidige ontwikkelingen, weet ik niet zeker of het veiliger zal worden", zegt de tweevoudige Tourwinnaar. 

Ook zijn vrouw Trine Marie Hansen wil hun dochter en zoon niet in de richting duwen van een carrière zoals hun vader. "Ze moeten hun eigen koers bepalen," stelt ze. "Er is geen reden om druk te leggen."

