Geen topresultaat in de Waalse Pijl: Sergeant is streng voor Uijtdebroeks

Het debuut van Cian Uijtdebroeks in de Waalse Pijl is geen hoogvlieger geworden. De kopman van Movistar kwam binnen op de 31ste plaats, Marc Sergeant is streng en vindt dat de transfer van Uijtdebroeks nog niet veel heeft opgeleverd.

Net zoals alle Belgen aan de start van de Waalse Pijl speelde Cian Uijtdebroeks geen hoofdrol in de Waalse Pijl. Voor Uijtdebroeks was het zijn eerste deelname, hij werd 31ste op 37 seconden van de bijna vier jaar jongere Paul Seixas.

Voor Uijtdebroeks was de Waalse Pijl zijn tweede eendagskoers van het seizoen, in maart werd hij nog vijfde in Milaan-Turijn. Die Italiaanse klassieker eindigde ook op een klim, maar Uijtdebroeks kon zijn prestatie niet herhalen in eigen land.

"Het is duidelijk dat de Muur van Hoei voor hem veel te explosief is", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. Sergeant vindt ook niet dat Uijtdebroeks al veel vooruitgang heeft geboekt sinds zijn overgang naar Movistar.

"Als ik streng mag zijn: na BORA en Visma is Uijtdebroeks bij Movistar alweer aan een nieuwe ploeg toe, maar voorlopig slaagt hij er opnieuw niet in om de verwachtingen die er ooit rond hem leefden waar te maken."

Uijtdebroeks reed dit jaar al drie rittenkoersen. In de Ronde van Valencia gaf hij op na een val, in de Ronde van Catalonië werd hij achtste in het eindklassement, in de Ronde van het Baskenland werd hij twaalfde.





Zondag rijdt Uijtdebroeks ook nog Luik-Bastenaken-Luik, daarna zal hij zich klaarstomen voor de zomer met de Tour Auvergne-Rhône Alpes (Dauphiné) en zal hij in juli zijn debuut maken in de Tour de France.