Arnaud De Lie debuteert in de Giro: een logische, maar ook noodzakelijk keuze

Arnaud De Lie zal wellicht zijn debuut maken in de Giro, ondanks een moeilijk voorjaar. Het lijkt echter niet meer dan logisch, want De Lie is de grootste troef van Lotto-Intermarché om een ettappe te winnen.

Opgaves in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar wel een uitschieter met een vierde plaats in In Flanders Fields. Het voorjaar van Arnaud De Lie was opnieuw bijzonder wisselvallig.

De Lie kon ook enkele weken niet voluit trainen en voelde zich ook vermoeid, maar Lotto-Intermarché wil hem toch klaarmaken voor zijn debuut in de Giro. De ploeg hoopt daarmee op eenzelfde effect als in de Tour vorig jaar.

Toen stond De Lie ook met twijfels aan de start, maar groeide hij wel. Voor De Lie wordt het zijn debuut in de Giro, de voorbije drie seizoenen reed hij in de maand mei vooral kleinere eendagskoersen waar hij dan vaak scoorde.

Eerste Giro voor Lotto sinds 2022

Dat moet De Lie nu doen in de Giro. Voor Lotto wordt het de eerste deelname aan de Giro sinds 2022, de voorbije drie jaar weigerde het telkens een wildcard. Nu de ploeg weer tot de WorldTour behoort, moet het de Giro rijden.

Van Eetvelt moet in de lastigere etappes voor een resultaat zorgen, terwijl De Lie dat kan in de sprints. Al is de concurrentie met onder meer Magnier, Milan, Groenewegen en Lund Andresen zeker niet te onderschatten.





Kan De Lie zichzelf en Lotto-Intermarché bevrijden in de Giro?

Toch moet De Lie in staat zijn om in de sprints dicht te eindigen en zelfs mee te kunnen doen voor de overwinning. Voor Lotto-Intermarché zou dat zeker welkom zijn na het moeilijke voorjaar en dat geldt ook voor De Lie.

De voorbije twee seizoenen verzamelde hij ereplaatsen in de Tour, maar een etappe winnen in een grote ronde lukte hem nog niet. En in 2026 staat De Lie ook nog droog, ook voor hem zou een ritzege bevrijdend kunnen werken, de Giro lijkt daarvoor het ideale terrein te zijn.