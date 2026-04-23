📷 Pogacar rekent op twee Belgen om vierde L-B-L te winnen, maar zit ook al met iets anders in zijn hoofd

Tadej Pogacar wil zondag voor de vierde keer in zijn carrière Luik-Bastenaken-Luik winnen, zijn derde monument van het seizoen. De wereldkampioen zit echter ook al met zijn eerste rittenkoers van het jaar in zijn achterhoofd.

Luik-Bastenaken-Luik wordt voor wereldkampioen Tadej Pogacar pas zijn vijfde koers van het jaar. Hij won al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen, in Parijs-Roubaix werd hij tweede.

Pogacar trok daarna weer naar Monaco om zich voor te bereiden op Luik-Bastenaken-Luik, maar volgde de prestaties van UAE wel op de voet. "De Ardennen zijn tot nu toe erg goed verlopen voor het team en ik hoop dat we daarop kunnen voortbouwen in Luik."

In de Luik-Bastenaken-Luik krijgt Pogacar de steun van twee Belgen met Tim Wellens en Rune Herregodts. Verder komen ook Benoît Cosnefroy, Vegard Stake Laengen, Domen Novak en Pavel Sivakov aan de start.

Pogacar debuteert in Romandië

Naast L-B-L zit Pogacar ook al half met zijn hoofd in Zwitserland. Dinsdag komt de wereldkampioen er aan de start in de Ronde van Romandië. Het wordt een debuut voor Pogacar, die er graag het eindklassement wil winnen.

"Het is een nieuwe wedstrijd voor mij, een nieuwe uitdaging, en dat is spannend. Het wordt ook mijn eerste etappekoers van het jaar, dus het is een mooie toevoeging aan de kalender. Ik heb al gehoord dat het een prachtige regio."



Zes van de tien grote rittenkoersen heeft Pogacar al binnen

Pogacar won de voorbije jaren al vier van zeven prestigieuze rittenkoersen van een week met Parijs-Nice, de Dauphiné, Catalonië en Tirreno-Adriatico. Romandië, Zwitserland en Baskenland ontbreken nog op zijn palmares.

Romandië kan Pogacar volgende week al afvinken, de Ronde van Zwitserland rijdt hij in juni ook voor het eerst. Pogacar wordt dit jaar ook nog verwacht aan de start van de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet won.