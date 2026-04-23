De Belgische hoop tegen Seixas? Sergeant verwacht nog heel veel van pechvogel

Terwijl Paul Seixas van het ene succes naar het andere rijdt, blijft Jarno Widar op de sukkel. Vorig jaar klopte de Belg nog twee keer het Franse toptalent in de Ronde van de Toekomst.

De Belgen kwamen er in de Waalse Pijl niet aan te pas. Stef Cras was de eerste Belg op de 20ste plaats, in zijn zog volgden ook nog Teuns (21ste), Van Eetvelt (22ste), Vansevenant (23ste), Debruyne (25ste) en Hermans (26ste).

Er waren ook wel wat afwezigen. Remco Evenepoel liet de Waalse Pijl links liggen om zich optimaal voor te bereiden op Luik-Bastenaken-Luik. Jarno Widar ligt dan weer in de lappenmand met een blessure.

Val op training hield Widar weg uit Waalse klassiekers

Widar kwam begin april ten val op training en liep daarbij een lichte knieblessure op, hij moest onder meer de Ronde van het Baskenland en de klassiekers aan zich voorbij laten gaan. Jammer vindt Marc Sergeant dat.

"In de jeugd was uitgerekend Widar de man die kon wedijveren met Seixas. In de Ronde van de Toekomst vorige zomer klopte hij de Fransman nog tot tweemaal toe in een sprint bergop", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kan Widar binnenkort weer schitteren?

Sergeant hoopt dat Widar snel kan herstellen en hij is nu nog meer benieuwd tot wat hij allemaal in staat is bij de profs. Tot nu toe heeft Widar nog niet veel kunnen laten zien, ook al door ziekte begin dit jaar.





In Portugal eindigde Widar wel al twee keer in de top tien. In de eendagskoers Figueira Champions Classic werd Widar vierde, in de slotrit van de Ronde van de Algarve werd hij zevende.