Gevolgen tot op de dag van vandaag: Tom Boonen doet zijn verhaal over zware valpartij

Een helm is in het peloton ondertussen al meer dan twintig jaar verplicht. En het redde ook levens, onder meer van Tom Boonen in de Ronde van Abu Dhabi.

Renners zonder helm, het zou nu ondenkbaar zijn, maar lange tijd was het niet verplicht. De dodelijke valpartij zonder valhelm van Andrei Kivilev in Parijs-Nice in 2003 veranderde alles, sinds de Tour van dat jaar werd de helm verplicht.

Boonen draagt nog altijd gevolgen van val in 2015

De helm heeft het leven van heel wat renners gered, onder meer van Tom Boonen. "In de Ronde van Abu Dhabi liep ik in 2015 een schedelbreuk op na een val", zegt Boonen bij Wielerclub Wattage.

Boonen lag twee weken op intensieve zorgen na zijn valpartij, maar zijn helm heeft wel veel erger voorkomen. Toch hield Boonen ook blijvende schade over aan zijn zware val. "Ik ben nog altijd doof aan mijn linkeroor."

Het bleef niet bij die ene valpartij van Boonen. "In de Tour ben ik ook eens zwaar op mijn hoofd gevallen, met een zware hersenschudding als gevolg." Ook Jan Bakelants mocht zijn helm al enkele keren dankbaar zijn.

Bakelants liep begin dit jaar nog hersenschudding op

In de Ronde van Lombardije van 2017 viel hij zwaar in de afdaling van de Colma di Sormano, waarbij hij 7 gebroken ribben en 4 gebroken ruggenwervels brak. Zijn helm voorkwam ook erger.





Ook begin dit jaar kwam Bakelants nog zwaar ten val toen hij werd aangereden op training. "Ik werd van de weg gemaaid en viel op mijn hoofd." Bakelants hield er een hersenschudding.