"Niet de bedoeling": bondscoach Pauwels maakt iets heel duidelijk over Van Aert

In september wordt het WK in het Canadese Montréal gereden, maar bondscoach Serge Pauwels is nu al ter plaats om de parcoursen te verkennen. De tijdrit lijkt op maat van Wout van Aert, maar hij komt niet aan de start.

Het WK wielrennen in Montréal gaat op 20 september van start met het WK tijdrijden. De mannen zullen een parcours van 39,9 kilometer met 195 hoogtemeters voorgeschoteld krijgen, bijna helemaal vlak dus.

Evenepoel favoriet, Ganna en Tarling niet kansloos

Remco Evenepoel krijgt in Montréal de kans om voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden te worden. Met een vierde regenboogtrui zou hij naast recordhouders Tony Martin en Fabian Cancellara komen.

Bondscoach Serge Pauwels zag echter ook dat het parcours op maat is van mannen zoals Filippo Ganna en Joshua Tarling. "We mogen zulke hardrijders niet onderschatten. We moeten hen echt wel bij onze concurrenten rekenen", zegt hij bij Sporza.

Geen Van Aert op WK tijdrijden

Ook Wout van Aert hoorde tot enkele jaren geleden bij die categorie renners, maar hij heeft het tijdrijden wat losgelaten. Er is dan ook al beslist dat Van Aert niet zal deelnemen aan het WK tijdrijden dit jaar.

"(Hij wil zich in de Vuelta (22 augustus tot 13 september) voorbereiden op de wegrit, wat een absoluut hoofddoel is. De tijdrit zal dan sneuvelen, want het is niet de bedoeling dat Wout een week na de Vuelta al de tijdrit zal rijden", stelt Pauwels nog.