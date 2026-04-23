Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel rijdt sinds dit jaar in dienst van Red Bull-BORA-hansgrohe. Gabriele Uboldi is persverantwoordelijke van het team en laat zich licht schijnen op onze landgenoot.

Evenepoel beleefde zeven succesvolle seizoenen bij Soudal Quick-Step. Hij won twee keer Luik-Bastenaken-Luik, het eindklassement van de Vuelta in 2022 en twee ritten in de Tour de France, naast een pak andere triomfen.

Hij had nood aan een nieuwe uitdaging en vond die bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Onze landgenoot lijkt zich kiplekker te voelen bij zijn nieuwe team en begon sterk aan het seizoen met zeges op Mallorca en in de Ronde van Valencia. Het afgelopen weekend was hij ook de beste in de Amstel Gold Race.

Evenepoel torst de verwachingen van België

"Remco is een perfectionist", vertelt perschef Gabriele Uboldi bij La Gazzetta dello Sport. "En uiterst professioneel." Uboldi is ook de manager van voormalige toprenner Peter Sagan. Waar zit het verschil tussen beiden?

"In tegenstelling tot Peter moet hij omgaan met de enorme verwachtingen van zijn land. In België is wielrennen een religie", weet Uboldi. De 36-jarige Sagan is ondertussen renner af, terwijl Evenepoel op zijn 26ste nog een pak doelen wil verwezenlijken.

Nu zondag wil hij een derde zege pakken in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna gaat de focus volledig op de Tour de France, waar hij samen met Florian Lipowitz de kopman is. In blok willen ze opboksen tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, de twee topfavorieten voor de eindzege.