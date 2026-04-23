Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

Eddy Merckx (80) is aan de beterhand nadat hij opnieuw een operatie aan zijn heup moest ondergaan. De Kannibaal moet wel nog een tijdje in het ziekenhuis blijven.

Nog maar eens moest Eddy Merckx onder het mes door problemen met zijn heupprothese. Dat gebeurde afgelopen maandag in het AZ Monica in Deurne. In dat ziekenhuis ligt Merckx op dit moment ook nog altijd.

Merckx nog altijd in het ziekenhuis

Merckx moest wel geen nieuwe heup krijgen, maar wel een spoeling ondergaan om weefsel te verwijderen. Met die ingreep moet de bacteriële infectie op de heupprothese van Merckx kunnen worden tegengehouden.

Naast die operatie krijgt Merckx ook een antibioticakuur en die lijkt voorlopig wel aan te slaan. "Hij is aan de beterhand", zei zoon Axel Merckx bij RTBF. "Hij zal wel nog zeker tot en met volgende week in het ziekenhuis moeten blijven."

Merckx sukkelt sinds december 2024 met zijn heup

De problemen van Merckx aan zijn heup duren nu al bijna anderhalf jaar. In december 2024 gleed hij uit op een spoorwegovergang tijdens een fietstocht en brak daarbij zijn heup. Merckx moest daarna enkele keren onder het mes.



Merckx moest in totaal al zeven keer onder narcose gaan en kreeg ook vier keer een nieuwe heup. Eén keer een voorlopige en drie keer een definitieve. Telkens doken er weer problemen op, zoals nu en moet Merckx blijven revalideren.