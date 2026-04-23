Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

Bij haar debuut voor Lotto-Intermarché is Sandrine Tas 57ste geworden in de Waalse Pijl. De koers uitrijden was al haar grote doel, de komende weken zal Tas zich vooral focussen op wat kleinere wedstrijden.

Zo'n twee maanden geleden greep Sandrine Tas (30) nog nipt naast een medaille op de 5.000m op de Olympische Winterspelen, woensdag stond ze aan de start van de Waalse Pijl. Het was haar debuut voor Lotto-Intermarché.

Laatste vijf kilometer Waalse Pijl te zwaar voor Tas

Voor Tas was haar debuut in de Waalse Pijl, waarin ze 57ste werd op ruim drie minuten van Vollering, al een droom. Een goed resultaat was dan ook nog niet haar doel, Tas was vooral blij met het gevoel op de fiets.

"Ik ben zo trots op hoe ik gereden heb", zegt ze bij HLN. "De hele dag zat ik goed mee in de juiste groepjes, maar de laatste vijf kilometer waren er te veel aan: ik heb de finish gehaald en dat was het hoofddoel."

Tas zal ervaring opdoen in kleinere koersen

De lange inspanning van het koersen, daar moet Tas de komende weken nog wat aan wennen. In het schaatsen moest ze amper zo'n zes à zeven minuten voluit gaan, koersen is een inspanning van enkele uren.



Daarom rijdt Tas ook wat kleinere wedstrijden om ook ervaring in het peloton op te doen. Daarna droomt ze wel opnieuw van de grootste koersen. "Ik wil overal aan de start staan en hopelijk een goede finale rijden."