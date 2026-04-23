Seixas verwijst heel duidelijk naar Evenepoel, andere hoofdrolspelers zeggen wat ze vinden van fenomeen

Paul Seixas bestormt de wielertop nu helemaal na zijn zege in Hoei. Hij kijkt zondag Remco Evenepoel in de ogen in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor Seixas was het niet zo vanzelfsprekend dat hij de Waalse Pijl won. "Natuurlijk is het moeilijk. Pogacar was er misschien niet, maar er is ook dan een hoog niveau. Vanuit de zetel ziet het er misschien makkelijk uit, maar je moet altijd zelf de zege afdwingen. Vergeet niet dat de ploegleiders een zo perfect mogelijke strategie uittekenen."

Seixas benadrukt dat er veel werk schuilgaat achter een overwinning: videobeelden analyseren, de verkenning doen... "Het is niet zo dat je zomaar naar de aankomst rijdt en dan een kleine inspanning moet doen. Dit geeft mij zeker vertrouwen, maar Luik-Bastenaken-Luik wordt een compleet andere koers", beseft de Fransman.

Seixas niet enige favoriet in Luik

"Er zullen bepaalde andere tegenstanders zijn die hier niet aanwezig zijn", verwijst de 19-jarige kerel naar Evenepoel en Pogacar. "Ik zal een hele sterke prestatie nodig hebben. Het parcours zal anders zijn en ik zal ook niet de topfavoriet zijn. We krijgen een Pogacar aan de start die dit type koersen domineert", legt hij de druk elders.

Mauro Schmid vreesde dat hij een te hoog tempo had gereden toen Seixas aanging op 300 meter van de meet. "Ik keek achter me, maar zag niemand meer. Het is knap dat hij zijn eerste Waalse Pijl wint. Tadej Pogacar had een paar deelnames nodig om te kunnen winnen. Het is indrukwekkend dat Seixas het doet bij zijn debuut."

Zege Seixas geen verrassing

In dat opzicht zit Seixas al voor op schema. Daar was ook Tulett mee akkoord. "Hij is natuurlijk een heel groot talent en een indrukwekkende renner op zo'n jonge leeftijd. Dat wisten we al. Hij had al buitengewone prestaties geleverd. Ik denk niet dat zijn overwinning een grote verrassing is, maar je krijgt niets gratis in het wielrennen. Ook als sterke renner moet je de pedalen rond krijgen. Chapeau voor hem."