Interview Seixas verwijst heel duidelijk naar Evenepoel, andere hoofdrolspelers zeggen wat ze vinden van fenomeen

Kevin Vanbuggenhout vanuit Hoei
Paul Seixas bestormt de wielertop nu helemaal na zijn zege in Hoei. Hij kijkt zondag Remco Evenepoel in de ogen in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor Seixas was het niet zo vanzelfsprekend dat hij de Waalse Pijl won. "Natuurlijk is het moeilijk. Pogacar was er misschien niet, maar er is ook dan een hoog niveau. Vanuit de zetel ziet het er misschien makkelijk uit, maar je moet altijd zelf de zege afdwingen. Vergeet niet dat de ploegleiders een zo perfect mogelijke strategie uittekenen."

Seixas benadrukt dat er veel werk schuilgaat achter een overwinning: videobeelden analyseren, de verkenning doen... "Het is niet zo dat je zomaar naar de aankomst rijdt en dan een kleine inspanning moet doen. Dit geeft mij zeker vertrouwen, maar Luik-Bastenaken-Luik wordt een compleet andere koers", beseft de Fransman.

Seixas niet enige favoriet in Luik

"Er zullen bepaalde andere tegenstanders zijn die hier niet aanwezig zijn", verwijst de 19-jarige kerel naar Evenepoel en Pogacar. "Ik zal een hele sterke prestatie nodig hebben. Het parcours zal anders zijn en ik zal ook niet de topfavoriet zijn. We krijgen een Pogacar aan de start die dit type koersen domineert", legt hij de druk elders.

Mauro Schmid vreesde dat hij een te hoog tempo had gereden toen Seixas aanging op 300 meter van de meet. "Ik keek achter me, maar zag niemand meer. Het is knap dat hij zijn eerste Waalse Pijl wint. Tadej Pogacar had een paar deelnames nodig om te kunnen winnen. Het is indrukwekkend dat Seixas het doet bij zijn debuut."

Zege Seixas geen verrassing

Lees ook... Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens
In dat opzicht zit Seixas al voor op schema. Daar was ook Tulett mee akkoord. "Hij is natuurlijk een heel groot talent en een indrukwekkende renner op zo'n jonge leeftijd. Dat wisten we al. Hij had al buitengewone prestaties geleverd. Ik denk niet dat zijn overwinning een grote verrassing is, maar je krijgt niets gratis in het wielrennen. Ook als sterke renner moet je de pedalen rond krijgen. Chapeau voor hem."

Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens

Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens

11:00
Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

07:00
Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

09:30
Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

10:00
Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

09:00
Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

08:30
Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem

Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem

08:00
Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

07:30
"Ze kan een grote ronde winnen": deze wielrenster droomt van het allerhoogste

"Ze kan een grote ronde winnen": deze wielrenster droomt van het allerhoogste

21:30
Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

18:00
Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

20:00
Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

20:30
"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

17:00
Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

18:30
Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

19:00
Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

16:30
Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op Interview

Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op

12:45
Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

16:00
🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

15:00
"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

13:00
"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

14:00
Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

13:30
"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

22/04
Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

12:30
Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

12:00
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

22/04
Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

22/04
"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

22/04
Van Wilder op de sukkel: ploegleider onthult wat er precies aan de hand is

Van Wilder op de sukkel: ploegleider onthult wat er precies aan de hand is

22/04
Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

22/04
Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

22/04
📷 Van der Poel en Pogacar deden het al: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

📷 Van der Poel en Pogacar deden het al: Evenepoel ook uitgelachen na de Amstel Gold Race

21/04
Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

21/04
Moet Seixas op zijn 19de de Tour rijden? Naesen twijfelt niet en ziet zelfs al laatste kans

Moet Seixas op zijn 19de de Tour rijden? Naesen twijfelt niet en ziet zelfs al laatste kans

21/04
Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

21/04
'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'

'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'

21/04

