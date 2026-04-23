Jeroen Deheegher, wielerjournalist
📷 Ploegmaat van Pogacar krijgt halve meter splinters in zijn been: "Een paar centimeter verschil..."
Moritz Mauss (18, UAE Team Emirates Gen Z) heeft een afgelopen weekend een zware blessure opgelopen op de piste in Gent. De jonge Duitser kwam ten val en er werden splinters hout van zo'n 50 centimeter uit zijn been gehaald.

Afgelopen weekend liep het grondig fout in de koppelkoers tijdens de International Track Meeting in Gent. Moritz Mauss kwam zwaar ten val en er kwam een stuk hout los van de piste, die in het been van de Duitser ging. 

Op zijn sociale media doet Mauss zijn verhaal. "Ik heb de afgelopen dagen lang nagedacht of ik dit bericht zou delen, maar ik vind het belangrijk om ook deze kant van de sport te laten zien", zegt de jonge Duitser. 

Mauss kreeg grote splinter in zijn been

"Toen ik ten val kwam en over de piste gleed, ging er een stuk van hout van 50 centimeter door mijn heup en linkerbovenbeen. Ik werd direct naar het ziekenhuis gebracht en werd twee uur na het ongeluk geopereerd. Alles is vlot verlopen en ik ben nu al weer thuis."

Gelukkig liep alles goed af voor Mauss, die wel veel geluk had. "De splinter miste mijn zenuwen en de meeste beenspieren. Ik ben nu even out, maar het had veel erger kunnen zijn. Een paar centimeter verschil had het einde van mijn carrière kunnen betekenen."

Strijdvaardige Mauss is dankbaar

"Ik ben echt dankbaar dat ik in zulke goede handen ben en dat ik zoveel ondersteunende en liefdevolle mensen om me heen heb! Tussen alle mooie momenten dit jaar en alles wat deze sport me al heeft gebracht, horen ook die dieptepunten erbij."

"We moeten accepteren wat er gebeurd is en ik zal er het beste van maken", sluit Mauss strijdvaardig af. De jonge Duitse zal dus even in de lappenmand liggen, maar mag nog dromen van een wielercarrière. 

