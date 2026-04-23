Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

Paul Seixas (19) was topfavoriet voor de Waalse Pijl en heeft het helemaal waargemaakt. Het Franse toptalent pakte ook de KOM op de Muur van Hoei, maar was niet de snelste aller tijden.

Zonder Tadej Pogacar en Remco Evenepoel aan de start was Paul Seixas de grote topfavoriet voor de Waalse Pijl. Met een lange inspanning reed Seixas uiteindelijk weg van iedereen op de Muur van Hoei.

En de prestatie van Seixas was ook bijzonder indrukwekkend. Op Strava zette hij meteen de snelste tijd aller tijden neer op het segment van de Muur van Hoei. In de laatste kilometer deed Seixas het ook uitstekend.

Snelste tijd op Strava, niet de snelste ooit

Daarin zette hij een tijd neer van 2'43", maar daarmee is Seixas nog niet de allersnelste ooit. Julian Alaphilippe (2021) en Alejandro Valverde (2014), deden nóg 2 seconden beter met een tijd van 2 minuten en 41 seconden.

Ter vergelijking, bij de twee zeges van Tadej Pogacar in de Waalse Pijl was hij telkens trager dan Seixas. Vorig jaar deed de Sloveen er 2 minuten en 55 seconden over, al was het weer toen wel een hele dag bijzonder slecht.

In 2023 was Pogacar dan goed voor 2 minuten en 43 seconden, twee seconden trager dan Seixas dit jaar. Een bijzonder straffe prestatie dus van het Franse toptalent, die zo meteen laat zie hoe goed hij eigenlijk wel is.



