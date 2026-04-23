Ex-winnaar van de Waalse Pijl krijgt hard verdict na valpartij dit jaar

Voor Marc Hirschi (27) zit het klassieke voorjaar erop en de Zwitser moet ook een kruis maken over de Giro. In de Waalse Pijl kwam Hirschi stevig ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

In de Amstel Gold Race was Marc Hirschi, winnaar van een rit in de Tour en de Waalse Pijl in 2020, al zwaar gevallen. Drie dagen later in de Waalse Pijl ging hij opnieuw tegen de grond, nu kwam Hirschi niet weg zonder blessures.

Dat laat zijn ploeg Tudor weten op hun sociale media. "Een zware dag voor de ploeg in de Waalse Pijl. Valpartijen en blessures troffen het team, het geluk zat niet aan onze kant. Bij een val heeft Marc Hirschi zijn sleutelbeen gebroken."

Hirschi mist L-B-L en de Giro

Voor Hirschi betekent het dat hij een kruis moet maken over Luik-Bastenaken-Luik, waar hij in 2020 tweede werd, maar ook over de Giro. De Zwitser van Tudor zou zijn debuut maken in de Italiaanse grote ronde.

Dit voorjaar reed Hirschi enkel eendagskoersen, de Zwitser kwam twaalf keer aan de start. Een zevende plaats in de Figueira Champions Classic midden februari is het beste resultaat van Hirschi dit voorjaar.

Sinds zijn transfer naar Tudor in 2025 heeft Hirschi het opnieuw wat moeilijker om te winnen. Zijn laatste zege boekte hij in januari 2025 in de Clàssica Comunitat Valenciana. In 2024, zijn laatste jaar bij UAE, won Hirschi negen keer.



