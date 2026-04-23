Evenepoel krijgt verrassend gezelschap van Van Gils, maar het is niet wat het lijkt

Drie dagen voor Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco Evenepoel het parcours nog eens verkend. Dat deed hij verrassend in het gezelschap van Maxim Van Gils, die nog aan het revalideren is van zijn zware valpartij.

Evenepoel verkent L-B-L twee keer

Geen Waalse Pijl op woensdag voor Remco Evenepoel, maar wel een verkenning van Luik-Bastenaken-Luik op donderdag. De olympische kampioen reed onder meer nog eens La Redoute omhoog.

Al drie keer stond Evenepoel aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, in 2022 en 2023 won hij het Waalse monument ook. Het parcours kent dus nog weinig geheimen voor hem, maar ook vrijdag gaat Evenepoel nog eens verkennen.

Van Gils samen met Evenepoel op pad

Tijdens zijn eerste verkenning kreeg Evenepoel verrassend het gezelschap van Maxim Van Gils. Hij verblijft ook in het hotel van Red Bull–BORA–hansgrohe en zal de hele voorbereiding meedoen met zijn ploegmaats.

Toch zal Van Gils zondag niet aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik, want hij werkt nog aan zijn comeback. Midden februari kwam Van Gils zwaar ten val in de Clasica Jaen en liep toen breuk op in zijn bekken en schouder.

Sinds 23 maart kan Van Gils opnieuw buiten op de fiets trainen, pas in juni wordt hij weer aan de start van een koers verwacht. De Tour Auvergne - Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) moet de eerste koers worden van Van Gils.



