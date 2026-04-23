Moet Seixas op zijn 19de al de Tour rijden? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

In Luik-Bastenaken-Luik wordt Paul Seixas al tot de favorieten gerekend, maar deze zomer zal het Franse toptalent wellicht ook al de Tour rijden. En dat terwijl hij nog maar 19 jaar is, maar José De Cauwer ziet weinig problemen.

Seixas maakte al veel indruk op jonge leeftijd

Op zijn 18de werd Paul Seixas vorig seizoen al 8ste in het eindklassement van de Dauphiné, kort na zijn 19de verjaardag werd hij derde op het Europees kampioenschap op de weg en zevende in Ronde van Lombardije.

Deze winter lijkt Seixas een grote stap vooruit te hebben gezet, met al zeven zeges. Hij won een rit in de Ronde van de Algarve, was de beste in de Faun-Ardèche Classic en pakte drie ritten en het eindklassement in het Baskenland.

Rijdt Seixas op zijn 19de al de Tour de France?

Met de Waalse Pijl won Seixas woensdag ook zijn eerste eendagskoers in de WorldTour. In Frankrijk wordt vooral uitgekeken naar deze zomer, want Seixas zou op zijn 19de al zijn debuut kunnen maken in de Tour.

José De Cauwer ziet daar geen problemen in. "Gezien de medische ondersteuning, kennis en opvolging die er is... Men gaat hem echt niet doodmoe laten doodbloeden in de Ronde van Frankrijk", zegt hij bij Sporza.

De Cauwer verwacht dat Seixas in juli dus gewoon aan de start van de Tour zal staan in Barcelona. Vorig jaar won Seixas nog de Ronde van de Toekomst, de Tour voor beloften. Pakt hij dit jaar al uit in de Tour bij de profs?