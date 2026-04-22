Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

Tom Pidcock was vandaag de beste in de derde rit van de Tour of the Alps. De Brit was achteraf openhartig.

Na een pittige rit met meer dan 3500 hoogtemeters was Pidcock de beste in de sprint. Het zal hem deugd doen na zijn zware in de Ronde van Catalonië en de naar eigen zeggen zeer moeilijke dag in de eerste rit.

Pidcock begon te vroeg aan zijn sprint

"Het is op mentaal vlak wel uitdagend", reageerde Pidcock na zijn zege, geciteerd door WielerFlits. "De laatste keer dat ik rondreed in het peloton (doelt op de Ronde van Catalonië, red.), was ik een van de sterkste renners in koers. Vandaag moest ik echter al lossen op de eerste beklimming van de dag, maar ik kon nog net aanhaken op de top."

"Nogmaals, dat is lastig", ging hij verder. "Maar toen we eenmaal over de tweede beklimming waren, heb ik tegen mijn ploeggenoten gezegd: oke, nu gaan we voor de ritzege. We hebben het geprobeerd en mijn ploegmaats hebben zich ook volledig weggecijferd, ook al voel ik me momenteel niet top. Het is dan lastig om met vertrouwen rond te koersen."

"Ik kon als eerste de bocht aansnijden en zo winnen, al begon ik te vroeg aan mijn sprint. Het was nog best ver, maar ik zag Egan (Bernal, red.) in mijn wiel zitten. Hij is zeker niet traag, maar ik kan hem aan in een sprint. Ik besloot vol door te trekken en het was genoeg."

Pidcock lijkt dus op de goede weg na zijn blessure. De Britse allerkunner trekt zondag naar Luik-Bastenaken-Luik. Het is afwachten wat hij daar vermag tegen kanonnen als Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Paul Seixas.