Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn een garantie op een hoofdrol in zware eendagskoersen. Er is nu echter nog een renner opgestaan die in dit type koersen de aandacht opeist.

Met Paul Seixas is het wielrennen een groeibriljant rijker. Dat heeft de 19-jarige Decathlon-renner nog eens bewezen in de Waalse Pijl. "Het is indrukwekkend, maar het is wat iedereen 's ochtends verwachtte", is Mauro Gianetti, teambaas van UAE, niet verrast. "We zien zijn prestaties. Hij toont dat hij mentaal en fysiek klaar was voor deze uitdaging."

Gianetti ziet hierin de bevestiging van het feit dat Seixas een kampioen is. "Ja, natuurlijk zijn we wat bang van Seixas. Dat is normaal." Zondag in Luik-Bastenaken-Luik komt het dus tot een strijd tussen Pogacar en Seixas. "Hij is zeker een rivaal. Hij heeft het niveau om een koers te beslissen. Je moet altijd proberen elke renner te verslaan."

Evenepoel, Pogacar en Seixas jagen niveau omhoog

De 62-jarige Zwitser ziet de tegenstand voor UAE Team Emirates-XRG dus toenemen, maar bekijkt het allemaal op een positieve manier. "We hebben Remco Evenepoel, en Tadej Pogacar en nu ook Paul Seixas. Zo wordt het het wielrennen alleen nog maar boeiender." Het niveau van de koers gaat dus alleen nog maar in stijgende lijn.

De berichten doen de ronde dat UAE Seixas ook zelf wil aantrekken en dus miljoenen voor hem op tafel wil leggen. "Ik denk dat alle ploegen een renner zoals Paul Seixas wil hebben. Paul Seixas is momenteel een renner die onder contract ligt bij een ander team. Zijn toekomst is voor hem om over te beslissen", aldus Gianetti.

Gianetti houdt niet van bepaalde etiketten op renners

De sterke man van UAE doet uitschijnen dat Seixas momenteel nog niet aanstuurt op een transfer. "Hij denkt gewoon nu aan zijn rol in het peloton. Of het zeker is dat hij de volgende koning van het wielrennen wordt? Het is altijd moeilijk om te voorspellen en te zeggen dat hij dit of dat zal zijn."