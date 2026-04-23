Ze blijven het schitterend aanpakken: "We beslissen dat samen met de broers Roodhooft"

De broers Roodhooft hebben iets uniek opgebouwd. Ze beschikken over enkele toppers die ook de vrijheid krijgen om verschillende disciplines uit te oefenen.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is uiteraard Mathieu van der Poel, de man die tot dusver één keer wereldkampioen werd op de weg en acht keer in het veld. Het engagement van de Roodhoofts gaat echter verder dan de mannenploeg. Ze zijn ook de drijvende krachten achter de vrouwenploeg, die nu Fenix-Premier Tech heet.

Een renster die qua veelzijdigheid misschien wel vergeleken kan worden met Van der Poel is Puck Pieterse. Ze werd afgelopen woensdag nog tweede in de Waalse Pijl, vlak achter Demi Vollering. Pieterse is echter ook een voormalig wereldkampioene mountainbike en pakte op het WK veldrijden in Hulst begin dit jaar de bronzen medaille.

Fenix-Premier Tech stelt goede trainingsblokken op

Ze strijdt dus heel vaak mee vooraan in al die disciplines, maar soms moet ze toch ook nood hebben aan rust. Hoe blijft Pieterse waken over die precaire balans? "Ja, ik denk dat de ploeg gewoon heel goed is in het samenstellen van de trainingsblokken. Samen met het performance team en de broers Roodhooft beslissen we waar we koersen."

Veel ingewikkelder dan dat maakt de 23-jarige Nederlandse het niet. In het wegseizoen van 2026 werden er alvast duidelijke keuzes gemaakt. "In de voorjaarsklassiekers heb ik minder gekoerst om nu frisser te zijn. Tot dusver heeft dat goed uitgepakt." Zeg dat wel: vanaf het tweede deel van maart reed Pieterse enkel grote klassiekers.

Pieterse heeft iets minder gekoerst dan vorig jaar



Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, maar deze keer is ze haar wegseizoen pas begonnen in de Strade Bianche. Vorig jaar had ze dan voordien ook al aan een paar koersen zoals de Omloop Het Nieuwsblad en de Omloop van het Hageland deelgenomen.