WK in Canada zorgt voor stevige uitdaging: Pauwels zegt waar hij niet van wil weten

Bondscoach Serge Pauwels is deze week in Canada om het WK in Montréal voor te bereiden. En dat gaat meer dan alleen meer een inspectie van het parcours, want enkele renners zullen een lange tijd in Canada verblijven.

Het wereldkampioenschap trekt dit jaar naar het Canadese Montréal. Op 20 september wordt daar de tijdrit gereden, een week later zal er op 27 september om de regenboogtrui op de weg worden gestreden.

Renners blijven lange tijd in Canada

Bondscoach Serge Pauwels ging deze week al naar Canada om de parcoursen eens te verkennen, maar hij moet ook een uitvalsbasis vinden. Heel wat renners zullen het WK namelijk voorbereiden in Canada met de twee eendagskoersen daar.

Op vrijdag 11 september wordt de GP Québec gereden, twee dagen later (zondag 13 september) de GP Montréal. Dat betekent wel dat renners nog zo'n twee weken zullen moeten overbruggen tussen die laatste wedstrijd en de WK-wegrit.

Bondscoach wil renners geen twee weken in een hotel

"Het is echt belangrijk dat ze in die periode nog goed kunnen trainen en rusten. Dan is het nu eenmaal niet ideaal om in een grootstad te zitten", zegt bondscoach Serge Pauwels dan ook bij Sporza.

Hij wil daarom een afzonderingsbubbel creëren voor renners die de Canadese koersen en het WK combineren. Dat zullen maar een beperkt aantal renners zijn, maar Pauwels wil vermijden dat ze in vakantiemodus gaan.



"Ik ben er geen fan van om renners twee weken in een hotel te steken. Zo zijn ze bij manier van spreken na twee weken vergeten dat ze daar zijn om een WK te rijden." En dat kan niet de bedoeling zijn.

Andere voorbereiding Evenepoel en Van Aert

Remco Evenepoel zal de Canadese GP's combineren met het WK, maar hij rijdt de tijdrit en wegrit. Wout van Aert zal zich via de Vuelta (22 augustus tot 13 september) voorbereiden op het WK, hij rijdt enkel de wegrit.