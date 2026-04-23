Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

Wout van Aert viel zijn vrouw en kinderen in de armen na zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Een moment met zijn kinderen op het podium kwam er echter niet, al kwam dat door de vrouwenkoers.

Van Aert vierde zege in Parijs-Roubaix met vrouw en kinderen

Voor Wout van Aert was zijn zege in Parijs-Roubaix uiteraard een hoogtepunt in zijn carrière. Zijn vrouw Sarah De Bie en hun zonen Georges en Jerome geraakten net niet op tijd op de piste van Roubaix.

Van Aert keek even rond zich en zocht zijn gezin niet meteen, na enkele minuten kon hij ze dan toch in de armen vallen. Hij kon zijn zege in Parijs-Roubaix dan toch nog vieren met zijn vrouwen en kinderen.

In het verleden nam Van Aert zijn kinderen al eens mee op het podium, onder meer in de Vuelta. Maar dat deed hij niet in Parijs-Roubaix, al was daar volgens Van Aert wel een logische verklaring voor.

Van Aert nam kinderen niet mee op het podium van Parijs-Roubaix

"Het podium was wat vreemd, want we moesten wachten tot na de vrouwenkoers, wat anderhalf tot twee uur duurde. Het gevoel was sowieso niet meer hetzelfde", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Georges en Jerome waren ook wat overweldigd door alles wat er was gebeurd meteen na de koers. Ze waren al bekomen, maar Van Aert vond dat het toch beter was dat van het moment konden genieten in plaats van mee te gaan naar het podium.





Na zijn zege in Parijs-Roubaix vertrok Van Aert met gezin naar Marbella voor een korte vakantie. Daar werd zijn zege nog wat meer uitgebreid gevierd en werd er ook vaak geklonken op de kassei.