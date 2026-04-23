Weinig geloof in Evenepoel: Bruyneel spreekt klare taal over Luik-Bastenaken-Luik

In de Waalse Pijl maakte Paul Seixas zijn favorietenrol helemaal waar. Johan Bruyneel ziet de 19-jarige Fransman als tweede favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik en zet hem zelfs boven Remco Evenepoel.

Bij zijn eerste deelname aan de Waalse Pijl was het meteen prijs voor Paul Seixas en dat met een bijzonder snelle tijd op de Muur van Hoei. Het echte examen voor het 19-jarige toptalent volgt echter zondag in Luik-Bastenaken-Luik.

Kan Seixas bergop Pogacar volgen?

Want daar komen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel wel aan de start. Johan Bruyneel ziet Seixas meteen als uitdager van de wereldkampioen. "Hij is de tweede favoriet. Pogacar blijft de topfavoriet, en Seixas is de tweede", zegt Bruyneel bij THEMOVE.

"Pogacar zal wellicht het verschil willen maken op La Redoute, het zou wel mooi zijn als Seixas daar kan volgen. En dan zal het interessant worden om te zien wat hij gaat doen. Gaat hij meerijden of niet?

Na La Redoute volgt La Roche aux Faucons, een klim die Seixas volgens Bruyneel beter moet liggen. Al blijft het wel de vraag of Seixas tot daar de wereldkampioen kan volgen, het blijft wel een koers van 260 kilometer.

Bruyneel zet Seixas boven Evenepoel

"Dat speelt wel in het nadeel van Seixas. Maar toch: in deze vorm zal hij er bij zijn." Bruyneel denkt ook dat Seixas de dichtste belager wordt van Pogacar. "Ik denk Pogacar, Seixas en dan Evenepoel."



Lees ook... Overdrijven is onmogelijk: Evenepoel en Pogacar zijn zelfs nooit in de buurt gekomen om dit te kunnen doen›

Ook in de Waalse Pijl had Evenepoel niets kunnen doen aan Seixas volgens Bruyneel. "Seixas zou nog altijd gewonnen hebben. Remco zou op het podium gestaan hebben, maar hij zou Seixas niet geklopt hebben."