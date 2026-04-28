Naar de Tour of niet? Hinault geeft toptalent Seixas duidelijke raad mee

Jeroen Deheegher
Frankrijk is helemaal in de ban van Paul Seixas. De druk op het 19-jarige supertalent om dit jaar al te debuteren in de Tour de France is groot, maar Bernard Hinault wil er nog niet van weten.

Frankrijk wacht al lang op opvolger van Hinault in de Tour

Net zoals België snakt naar een opvolger van Lucien Van Impe, die vijftig jaar geleden in 1976 als laatste Belg de Tour won, wacht ook Frankrijk al lang op een nieuwe eindzege in de Tour. Bernard Hinault won als laatste Fransman de Tour in 1985. 

In 2014 stonden er met Peraud (tweede) en Pinot (derde) twee Fransen op het podium naast Nibali, Bardet is de laatste Fransman die op het podium stond in de Tour. In 2016 werd hij tweede na Froome en in 2017 derde na Froome en Quintana. 

De Fransen hebben nu hun hoop al gelegd bij Paul Seixas om een einde te maken aan die droogte in de Tour. En de druk neemt elke week toe, zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik was nog meer eens een bevestiging van zijn talent. 

Hinault zou Seixas nog niet naar de Tour sturen

Bernard Hinault zelf roept echter op om de druk nog wat af te houden. "Laat hem maar eerst eens de Ronde van Italië of Ronde van Spanje rijden", zegt de laatste Franse Tourwinnaar bij De Telegraaf. 

"Aan de hand daarvan kunnen we zien wat zijn potentie is over een periode van drie weken in een grote ronde", stelt Hinault nog. Het is maar de vraag of er naar Hinault zal worden geluisterd. 

De kans dat Seixas dit jaar de Giro nog rijdt, die op 8 mei van start gaat, is onbestaande. De Vuelta kan ook nog, maar Seixas heeft een doel gemaakt van het WK in Canada. Hij wil de Canadese GP's rijden in Québec en Montréal om zich zo klaar te stomen voor dat WK. 

En die vallen op het einde van de Vuelta. De Tour lijkt dus nog de enige overgebleven optie voor Seixas als hij een grote ronde wil rijden dit jaar. En dat met druk van heel Frankrijk op zijn schouders. 

