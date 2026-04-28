📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

INEOS Grenadiers wordt vanaf de Giro omgedoopt naar Netcompany Ineos Cycling team. De Britse ploeg heeft met technologiebedrijf Netcompany een nieuwe partner gevonden voor de komende vijf jaar.

Toen INEOS Grenadiers nog Team Sky heette, was de Britse ploeg de beste van de wereld. Er werden grote rondes gewonnen met onder Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.

De voorbije jaren werd INEOS Grenadiers echter ingehaald door heel wat ploegen. Onder meer UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek en zelfs Decathlon-CMA CGM zijn de Britse ploeg voorbijgestoken.

De laatste eindzege van de ploeg dateert alweer van 2021, toen Egan Bernal de Tour won. Om opnieuw een absolute topploeg te worden, heeft de Britse ploeg met een nieuwe partner voorgesteld met het Deense technologiebedrijf Netcompany.

Brailsford over komst van Netcompany als nieuwe sponsor

Sir Dave Brailsford, Director of Sport, is uiteraard blij met de komst van de nieuwe partner. "We zijn bezig aan ons 17de seizoen in deze sport, maar vandaag is een van de belangrijkste dagen. Dan heb ik het over de duur en de schaal van deze overeenkomst."

"Zonder deze stabiliteit en continuïteit ga je van koers naar koers of van seizoen naar seizoen. Nu kunnen we meer vooruit denken. Dit is uitstekend nieuws voor onze ploeg, maar het geeft ook een geweldige boost aan onze sport."





Het oranje shirt van de ploeg wordt vanaf de Giro, die op 8 mei van start gaat in het Bulgaarse Nessebar, ingeruild voor een groenachtig shirt met daarop de namen van Netcompany, Ineos en ook nog altijd TotalEnergies.