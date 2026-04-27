🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

Na de eerste heeft Tom Crabbe ook de tweede etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. In de sprint was hij opnieuw sneller dan een Belg van Alpecin-Premier Tech, nu was dat Sente Sentjens.

In de eerste vlakke etappe was Tom Crabbe al de beste in de Ronde van Turkije, in de tweede etappe verdedigde hij zijn leiderstrui. De 20-jarige sprinter van Team Flanders-Baloise had het wel wat moeilijker.

Op zo'n tien kilometer van de streep lag nog een heuveltje en Crabbe overleefde het maar net, maar toch kon hij nog opnieuw sprinten voor de zege. In de straten van Mamaris was er wel veel chaos, met onder meer een stevige valpartij.

Twee op twee voor Crabbe in Turkije

Alpecin-Premier Tech trok de sprint aan voor Sentje Sentjens, maar hij kwam iets te snel op kop. Crabbe ging er nog op en over en pakte zijn tweede ritzege op rij. De Mexicaan Cesar Macias van Burgos Burpellet BH werd derde.

In het klassement is Crabbe uiteraard nog altijd leider, met nu veertien seconden voorsprong op Sentjens. Voor Crabbe wordt het wellicht wel zijn laatste dag in de leiderstrui, want de derde etappe wordt lastig.

De finish ligt dan bovenop Kiran, een steile beklimming van negen kilometer aan gemiddeld 9,7 procent. De klimmers zullen dan aan zet zijn, Crabbe krijgt in de achtdaagse Ronde van Turkije nog enkele kansen om te sprinten voor de zege.



