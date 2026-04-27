Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Geen topuitslag voor Lotte Kopecky in Luik-Bastenaken-Luik, ze werd pas 73ste op bijna achttien minuten. Kopecky had wel haar redenen, want ze werd ook wel genekt door pech en moest enkele keren wisselen van fiets.

Luik-Bastenaken-Luik was nog één van de weinige ontbrekende klassiekers op het palmares van Lotte Kopecky. De tweevoudige wereldkampioene werd vorig jaar nog vijfde en mocht dit jaar dus wel dromen van de zege.

Kopecky is zelfs nooit in de buurt gekomen. Ze kwam zelfs met de laatste groep over de streep, ze werd 73ste op 78 rensters die dit jaar Luik-Bastenaken-Luik hebben uitgereden. Maar Kopecky kende onderweg wel veel pech.

Kopecky rijdt lek en moet even op Shimano-fiets rijden

Op zo'n 90 kilometer van de streep was Kopecky lek gereden op de Côte de Wanne. "Ik moest de afdaling daarna ook nog doen, want de ploegwagens zaten allemaal zeer ver", legt ze uit bij Sporza.

Zoals Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix moest Kopecky ook even verder op een fiets van Shimano. "Maar twee minuten later moest ik dan alweer wisselen. Tja..." Kopecky begon aan een lange achtervolging, maar het kalf was al verdronken.

Winst in Milaan-Sanremo, maar ook gemiste kansen voor Kopecky

Nochtans had Kopecky wel een goed gevoel, maar de koers moest ook nog beginnen toen ze lek reed. En dus werd het geen mooie afsluiter van het voorjaar voor Kopecky, die ook met gemengde gevoelens terugblikte.





"Helemaal voldaan ben ik dus niet - al moet je in het hedendaagse wielrennen blij zijn met wat je hebt." Ze won wel Nokere Koerse en Milaan-Sanremo, maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest ze tevreden zijn met een vierde plaats.

Kan Kopecky scoren in de Vuelta?

Vanaf zondag rijdt Kopecky ook nog de Vuelta, waar ze vooral in de eerste vijf etappes kan mikken op ritwinst. Een eindklassement, dat ambieert Kopecky niet en dat wil ze ook niet. Maar ze hoopt in Spanje wel opnieuw te kunnen scoren.