Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

Tadej Pogacar won zondag Luik-Bastenaken-Luik. Dat deed hij na een korte solo van om en bij de 13 kilometer. Maar blijkbaar had de Sloveense wereldkampioen een ander plan toen een eerste groep weggeraakte door waaiers.

Waaiervorming in Luik-Bastenaken-Luik

In het eerste uur koersen in Luik-Bastenaken-Luik werd een ruime groep vooraf afgescheiden van het peloton. Het was een groep van meer dan 50 renners, met daarin ook onze landgenoot Remco Evenepoel die uiteindelijk derde werd.

In de eerste groep zat ook Tim Wellens. De eerste groep liep uit tot een voorsprong van maar liefst vier minuten. Wellens kreeg plots het bericht van zijn ploeg UAE Team Emirates dat hij zich moest laten uitzakken om zijn kopman bij te staan.

Zot plan van Tadej Pogacar

En dat deed onze landgenoot ook. In twintig kilometer kopwerk zorgde hij ervoor dat de achterstand gehalveerd werd. Op meer dan honderd kilometer van de finish kreeg Pogacar echter een ingeving waarin Wellens zich niet kon vinden.

“Tadej dacht eerst om zelf al aan te vallen in La Roche, maar met dat lange stuk richting de voet zou dat zelfmoord zijn. Ik praatte dat uit zijn hoofd en gaf alles wat ik had tot aan de voet van de Côte de Wanne”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

In het voordeel van UAE uitgedraaid

Pogacar wou dat Wellens ook nog die klim voor zijn rekening zou nemen, maar dat lukte niet meer voor onze landgenoot. Uiteindelijk werd de eerste groep bij de lurven gevat, met nog meer dan 90 kilometer te gaan.



De breuk in het peloton leek op het eerste gezicht een groot probleem te worden voor UAE, maar uiteindelijk zat Pogacar de hele tijd in een zetel dankzij Wellens. Wat een groot nadeel had moeten worden draaide uiteindelijk in zijn voordeel uit.