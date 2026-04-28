Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

Eddy Planckaert wil opnieuw op de koersfiets rondrijden. Op zijn 67ste is het maar liefst dertig jaar geleden dat hij nog gekoerst heeft.

Eddy Planckaert opnieuw op de koersfiets

Gewezen profrenner Eddy Planckaert (67) is weer volop aan het trainen op de koersfiets. Dat doet hij samen met zijn zoon Francesco (44), zo is te zien in Château Planckaert.

En of hij er, meer dan dertig jaar na datum, van genoten heeft. “Het deed me deugd. Ik ga zeker drie weken op hoogtestage, lachte hij meteen in het televisieprogramma.

In 1991 stopte hij met koersen, maar in Frankrijk, bij het kasteel van de Planckaerts, wil hij zijn oude liefde weer naar boven halen. Hij kreeg daarvoor een splinternieuwe fiets.

“Ik heb er nog nooit mee gereden”, bekent Eddy meteen. “Ik zou graag trainen maar ik stel het altijd maar uit. Het is 30 jaar geleden dat ik echt gefietst heb. Er moet minstens vijftien kilo af, anders ga je niet snel.”

Prestatiedrang

Al merkt vrouwlief Christa wel op dat het allemaal niet meer gaat als vroeger. Ze zegt dan ook dat Eddy zeg niet moet bewijzen, het is gewoon fietsen om te genieten met zijn zoon.





Maar daar kan Eddy zich natuurlijk niet in vinden. Het hart van de sportman blijft voor altijd leven. Er mag wat druk en prestatie bij kijken. “Fietsen om gewoon te fietsen, doe ik niet”, besluit de kasteelheer.