Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal
Met vier klassiekers is Tadej Pogacar met voorsprong de man van het voorjaar. Dat blijkt ook uit het verzamelde prijzengeld, waar de Sloveen ook stevig op kop staat. Mathieu van der Poel en Wout van Aert vervolledigen het podium.

Pogacar pakt meeste prijzengeld

Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en een tweede plaats in Parijs-Roubaix. Tadej Pogacar reed maar vijf koersen dit voorjaar, maar won wel vier keer en was dus één keer tweede. 

Die tweede plaats in Parijs-Roubaix leverde hem wel het meeste geld op, de wereldkampioen kreeg er een cheque van 22.000 euro voor. In totaal verzamelde de wereldkampioen 99.000 euro aan prijzengeld dit voorjaar. 

Van der Poel op twee, grootste cheque voor Van Aert

Mathieu van der Poel is, net als de Ronde van Vlaanderen, tweede. De Nederlander won de Omloop Nieuwsblad en E3 Saxo Classic, werd achtste in Milaan-Sanremo, tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix. 

Van der Poel kreeg voor al die ereplaatsen samen zo'n 72.500 euro. Voor zijn zege in de E3 Saxo Classic kreeg Van der Poel hetzelfde bedrag als Pogacar voor zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix, namelijk 22.000 euro.

De grootste cheque dit voorjaar was echter voor Wout van Aert. Hij kreeg voor zijn zege in Parijs-Roubaix 30.000 euro. Hij verzamelde in totaal 45.900 euro, onder meer met een derde plaats in Milaan-Sanremo en een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. 

Lees ook... Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Evenepoel niet in de top zes

Paul Seixas strandt op de vierde plaats met 34.750 euro met een tweede plaats in de Strade Bianche, een zege in de Waalse Pijl en tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Jasper Philipsen is met winst in Nokere Koerse en In Flandes Fields - From Middelkerke to Wevelgem en een tweede plaats in de Ronde van Brugge goed voor de vijfde plaats met €32.880

Remco Evenepoel is dan weer zesde met €31.000. De olympische kampioen werd derde in de Ronde van Vlaanderen, won de Amstel Gold Race en werd derde in Luik-Bastenaken-Luik. 

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

