Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Met vier klassiekers is Tadej Pogacar met voorsprong de man van het voorjaar. Dat blijkt ook uit het verzamelde prijzengeld, waar de Sloveen ook stevig op kop staat. Mathieu van der Poel en Wout van Aert vervolledigen het podium.

Pogacar pakt meeste prijzengeld

Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en een tweede plaats in Parijs-Roubaix. Tadej Pogacar reed maar vijf koersen dit voorjaar, maar won wel vier keer en was dus één keer tweede.

Die tweede plaats in Parijs-Roubaix leverde hem wel het meeste geld op, de wereldkampioen kreeg er een cheque van 22.000 euro voor. In totaal verzamelde de wereldkampioen 99.000 euro aan prijzengeld dit voorjaar.

Van der Poel op twee, grootste cheque voor Van Aert

Mathieu van der Poel is, net als de Ronde van Vlaanderen, tweede. De Nederlander won de Omloop Nieuwsblad en E3 Saxo Classic, werd achtste in Milaan-Sanremo, tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix.

Van der Poel kreeg voor al die ereplaatsen samen zo'n 72.500 euro. Voor zijn zege in de E3 Saxo Classic kreeg Van der Poel hetzelfde bedrag als Pogacar voor zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix, namelijk 22.000 euro.

De grootste cheque dit voorjaar was echter voor Wout van Aert. Hij kreeg voor zijn zege in Parijs-Roubaix 30.000 euro. Hij verzamelde in totaal 45.900 euro, onder meer met een derde plaats in Milaan-Sanremo en een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen.



Evenepoel niet in de top zes

Paul Seixas strandt op de vierde plaats met 34.750 euro met een tweede plaats in de Strade Bianche, een zege in de Waalse Pijl en tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Jasper Philipsen is met winst in Nokere Koerse en In Flandes Fields - From Middelkerke to Wevelgem en een tweede plaats in de Ronde van Brugge goed voor de vijfde plaats met €32.880

Remco Evenepoel is dan weer zesde met €31.000. De olympische kampioen werd derde in de Ronde van Vlaanderen, won de Amstel Gold Race en werd derde in Luik-Bastenaken-Luik.