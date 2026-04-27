Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Net als Joao Almeida moet ook Mikel Landa, kopman van Soudal Quick-Step, afhaken voor de Giro. En ook de deelname van Richard Carapaz, vorig jaar nog derde in de Giro, is in gevaar.

Mikel Landa zal zich opnieuw niet kunnen tonen in de Giro dit jaar. Vorig jaar kwam hij wel aan de start, maar kwam hij in de eerste etappe ten val op vijf kilometer van de streep. Hij liep toen een breukje op aan een ruggenwervel.

Dit jaar komt Landa zelfs niet aan de start van de Giro. In de Ronde van het Baskenland werd Landa aangereden door een auto van de organisatie. Hij reed de etappe wel nog uit, maar kwam een dag later niet meer aan de start.

Landa moet de Giro missen

Bij onderzoek is er nu een kleine bekkenbreuk vastgesteld bij Landa. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld, want ik had hard gewerkt om terug te komen na een moeilijke winter en begon me juist weer goed te voelen", reageert Landa op de ploegwebsite.

"Ik had wat last, maar door het type breuk was het in eerste instantie moeilijk om de oorzaak vast te stellen. Nu we duidelijkheid hebben, kan ik me volledig richten op mijn herstel", gaat de Baskische renner verder.

"Het is jammer dat ik de Giro d’Italia moet missen, vooral omdat ik na vorig jaar gemotiveerd was om terug te keren. Maar de prioriteit is nu om weer gezond te worden en mijn conditie op te bouwen, en dan kijken we later in het seizoen naar nieuwe doelen."





Almeida haakte al af, Carapaz onzeker voor de Giro

Eerder had ook Joao Almeida al moeten afhaken voor de Giro omdat hij niet helemaal hersteld is van een virale infectie. Richard Carapaz, de nummer drie van vorig jaar, zal wellicht ook de Giro missen.

Carapaz zou volgens HLN nog niet hersteld zijn van een blessure aan het zitvlak, waar hij begin april voor onder het mes ging. Carapaz werd vorig jaar nog derde in de Giro, in 2019 won hij het Italiaanse grote ronde.