De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen
Geen Ronde van Romandië zoals vorig jaar voor Remco Evenepoel, hij zal zijn focus nu verleggen richting de Ronde van Frankrijk. Evenepoel zal zich klaarstomen met twee hoogtestages en de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Met zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, winst in de Amstel Gold Race en een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco Evenepoel er een goed voorjaar opzitten. Zijn focus gaat nu naar de Tour. 

Evenepoel vertrekt op hoogtestage om de Tour voor te bereiden

Evenepoel is nog even in België, maar volgens HLN vertrekt hij op zaterdag 9 mei naar de Sierra Nevada in Spanje voor een hoogtestage van drie weken. Daarna trekt Evenepoel richting Frankrijk om te koersen.

Van 7 tot 14 juni zal Evenepoel de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Dauphiné) rijden. Vingegaard (tussen Giro en Tour niet koersen) en Pogacar (rijdt de Ronde van Zwitserland) zullen daar niet aan de start komen. 

Daarna zal Evenepoel opnieuw voor een hoogtestage vertrekken, maar Evenepoel blijft wel in Frankrijk en trekt naar het skioord Isola 2000. Het moet zijn laatste voorbereiding worden op de Tour de France. 

Geen BK tijdrijden voor Evenepoel

Evenepoel zal wel zijn Belgische titel tijdrijden niet verdedigen op vrijdag 26 juni in Maarkedal, de wegrit op zondag 28 juni in Brasschaat staat uiteraard wel op zijn programma. Maar daarna gaat de focus wel naar de Tour. 

Want de Tour start al meteen pittig in Barcelona op 4 juli met een ploegentijdrit. Daarvoor reed Evenepoel eind januari al de Trofeo Ses Salines met Red Bull-BORA-hansgrohe, die ook gewonnen werd. 

Haalt Evenepoel het podium in de Tour?

Evenepoel wil na zijn opgave van vorig jaar in de Tour opnieuw het niveau terugvinden dat hij in 2024 haalde. Toen werd Evenepoel derde in zijn eerste Tour, het podium zal ook dit jaar weer het doel zijn.

Al komt er wellicht wel een grote concurrent bij voor Evenepoel met Paul Seixas. Het 19-jarige toptalent zal, als hij de Tour rijdt dit jaar, een bedreiging kunnen vormen voor de podiumplaats van Evenepoel. 

