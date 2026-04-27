🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

Demi Vollering won al voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik. Veel was er van de vrouwenwedstrijd echter niet te zien en de Europese kampioene roept dan ook op om daar in de toekomst verandering in te brengen.

Slechts 46 kilometer van de vrouwenwedstrijd van Luik-Bastenaken-Luik was er te zien, de wedstrijd was toen al zo'n drie uur aan de gang. Tussen de afloop van de wedstrijd bij de mannen en de uitzending bij de vrouwen zaten ook zo'n 40 minuten.

Vollering pleit voor meer vrouwenkoers op tv

Toen ik begon te dromen van deze koers, bestond er nog geen Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. We zijn al ver gekomen, maar tegelijkertijd ook hoe ver we nog moeten gaan", stelde Demi Vollering achteraf.

De winnares vond het jammer dat er zo weinig koers van de vrouwen te zien was. De Europese kampioene vindt dat "vrouwensport nog zoveel meer verdient", zei ze onder meer in het flashinterview.

Vollering kent oplossing voor te weinig vrouwenkoers op tv

Op haar persconferentie ging Vollering er nog wat meer op door. "Ik weet niet of mijn aanval op La Redoute live te zien was. En zelfs dan nog. Er was voordien al zoveel gebeurd", wordt ze geciteerd door Belga.

Volgens Vollering moet er dan ook blijven gevochten worden voor meer vrouwenkoers op televisie. En ze kent ook de oplossing. "Gebruik twee beelden en wissel een beetje af tussen de twee. Eenmaal Pogacar weg is bij de mannen, weet je toch wat er gaat gebeuren."



Het is niet de eerste keer dat Vollering zich uitspreekt over het thema en dat zal ze ook blijven doen. "Ik herhaal gewoon wat ik hoor van veel mensen. De fans willen meer en het is belangrijk om er ons over uit te blijven spreken."