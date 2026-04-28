Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Remco Evenepoel liet een goede indruk na in Luik-Bastenaken-Luik. Tot het bergop ging. Op de hellingen viel onze landgenoot stevig door de mand. Marc Sergeant gelooft niet meer in de plannen van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Goede eerste indruk van Evenepoel

In de openingsfase zag het er allemaal heel goed uit voor Remco Evenepoel, maar bergop was het totaal niet wat je nodig had om in Luik-Bastenaken-Luik mee te koersen voor de prijzen. Ondanks alles pakte hij toch de derde plek.

“Qua pure conditie of explosiviteit is er niets mis. Je ziet ook dat hij na zijn zwak moment op La Redoute nog kogels over heeft”, is Marc Sergeant heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. Dat heeft zijn sprint aan de finish bewezen.

Problemen bergop

Maar bergop wil het blijkbaar niet lukken voor Evenepoel. Het is immers niet alleen Pogacar en Seixas die hij moet laten voorgaan bergop. “Op La Redoute lost hij in negende positie. Dat betekent dat er minstens acht renners beter klommen dan hij.”

Achteraf liet Evenepoel weten dat zijn benen snel volliepen. Een slecht teken vindt Sergeant richting de Tour de France. En dat terwijl Red Bull-BORA-hansgrohe beweert dat ze nog altijd op schema zitten voor de Ronde van Frankrijk.

Niet het profiel van een klimmer

Sergeant kijkt daar vreemd van op. “Dit kan toch moeilijk in dat schema passen? En dat zeg ik met alle respect. Evenepoel blijft een geweldige coureur. Iemand die in het eendagswerk quasi alles kan winnen, daarvan blijf ik overtuigd”, gaat hij verder.

Maar het masterplan van Evenepoels nieuwe ploeg, daar gelooft hij niet in. “Als ze bij Red Bull nog ­altijd denken dat ze Evenepoel tot een Tourwinnaar kunnen kneden, vraag ik mij werkelijk af hoe ze dat ooit gaan doen.”

Evenepoel heeft volgens de analist gewoon het lichaam niet om bergop te rijden. “Je ziet het tegenwoordig zelfs aan zijn bovenbenen. Bij Evenepoel zijn dat explosieve benen, bij Seixas zijn het de bonenstaken van een echte klimmer”, besluit hij.

