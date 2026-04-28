Jeroen Deheegher
🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker
Voor Mathieu van der Poel zit het klassieke voorjaar er al een tijdje op. Daags na Parijs-Roubaix stond hij alweer op de golfbaan, voor een uitdaging tegen ex-voetballer Wesley Sonck. En Van der Poel was uiteraard kwam heel dicht bij een hole-in-one.

Voor veel renners is het een dag na Parijs-Roubaix afzien door blaren op de handen, maar Mathieu van der Poel heeft daar nog nooit last van gehad. Hij had dus geen moeite om een dag later alweer op de golfbaan te staan. 

Van der Poel kon zo ook zijn ontgoocheling doorspoelen na een woelige Parijs-Roubaix. Door veel materiaalpech in het Bos van Wallers moest Van der Poel uiteindelijk tevreden zijn met een vierde plaats. 

Golfer Van der Poel sloeg al een hole-in-one

Op de golfbaan kon Van der Poel zich opnieuw uitleven en nam hij het op tegen ex-voetballer Wesley Sonck in een challenge. Op de golfbaan van Rinkven kregen ze elk 250 pogingen om een hole-in-one te slaan over een afstand van 115 meter. 

Golfen doet Van der Poel nog maar vier jaar, maar toch sloeg hij ooit al eens een hole-in-one, Sonck was er in 25 jaar tijd nog nooit in geslaagd. "Maar je hebt wel een portie geluk nodig ook", stelde Van der Poel ook. 

Net geen nieuwe hole-in-one voor Mathieu van der Poel 

"Dichtbij komen zou al leuk zijn en met een portie geluk kan hij wel eens goed vallen vandaag." En bijna was het bij de 70ste poging al prijs voor Van der Poel. De bal belandde tegen de vlag, maar viel er niet in. "De werkdag zat er bijna op", stelde Van der Poel. 

Dichter kwamen Van der Poel en Sonck die dag niet meer bij een hole-in-one. "Hoe oud ben je nu? Je kan nog 20 jaar proberen hé", zei Van der Poel nog tegen Sonck. En er is al een afspraak gemaakt om het volgend jaar opnieuw te proberen. 

