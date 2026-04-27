"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

Geen topresultaat voor Lotte Kopecky in Luik-Bastenaken-Luik, onder meer door veel materiaalpech. Gelukkig kon ze na de finish terugvallen op haar partner Axel Merckx.

Een 73ste plaats op bijna achttien minuten van winnares Demi Vollering. Lotte Kopecky kende veel pech in Luik-Bastenaken-Luik, zo reed ze lek op de Stockeu. Ze nam ook even een neutrale fiets van Shimano.

Kopecky moest twee minuten later opnieuw wisselen naar haar reservefiets, waardoor ze nog meer tijd verloor. Ze kwam dus nooit meer vooraan in de koers en kwam met de allerlaatste groep over de streep.

Kopecky en Merckx trainen samen, maar nooit voluit

Aan de streep stond haar partner Axel Merckx haar op te wachten, bij Sportweekend ging hij wat dieper in op zijn relatie met Kopecky. Zo gaan ze soms wel eens samen trainen, maar haar echt op de proef stellen doet Merckx niet.

"Ik vind het wel eens plezant om in haar wiel te zitten als ze doorrijdt. Dat is wel aangenaam. Maar voluit ga ik niet meer, ik heb genoeg afgezien op de fiets. Merckx kent Kopecky intussen ook al goed en weet dus ook hoe hij haar moet typeren.

Merckx wil er zijn voor Kopecky als partner

"Ze weet wat ze wil en heeft heel veel wilskracht. Ik ga niet zeggen dat ze heel zelfzeker is, maar ze heeft wel een zekere ervaring opgedaan met de jaren. Zeker in haar training", stelt Merckx nog.



Lees ook... Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L ›

"Het belangrijkste is dat ik er ben voor Lotte als het moeilijk gaat. Als het goed gaat dan heeft ze niemand nodig, want dan is iedereen haar beste vriend. Ik ben er voor morele steun als het nodig is, het is gewoon een mooie partner die ik heb."