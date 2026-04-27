'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

Het eerste profseizoen van Jarno Widar (20) is er een met veel tegenslagen. Het toptalent van Lotto-Intermarché staat al een maand aan de kant en hij zal zeker nog een maand niet kunnen koersen.

Moeilijk eerste profjaar voor Widar

Met twee ritzeges in de Ronde van de Toekomst, waar hij Paul Seixas klopte, en de Europese titel bij de beloften vorig jaar werd er veel verwacht van Jarno Widar bij zijn overstap naar de profs. Widar begon ook goed aan het seizoen.

In de Figueira Champions Classic werd Widar zevende, in een lastige etappe van de Ronde van de Algarve werd hij zevende. Eind februari werd Widar ziek en gaf hij op in de Faun-Ardèche Classic op 28 februari.

Sindsdien is Widar niet meer in actie gekomen. Hij was zich aan het klaarstomen voor de GP Miguel Indurain op 4 april, maar in aanloop naar die wedstrijd liep het mis. Widar kwam ten val op training en blesseerde zich aan zijn knie.

Terugkeer van Widar blijft onzeker

Daardoor moest Widar ook de klassiekers in de Ardennen en de Ronde van het Baskenland missen. Intussen ligt Widar al een maand in de lappenmand en het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap komt.

De entourage van Widar laat aan HLN weten dat het probleem aan de knie van Widar medisch gezien nog niet opgelost is. Zeker is wel dat hij ook in mei niet zal koersen, ook juni blijft onzeker voor Widar.





De Ronde van Wallonië (1 tot 5 juni) of de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) zijn opties voor Widar om opnieuw te kunnen koersen, maar daar is zeker nog geen zekerheid over. Het blijft voorlopig afwachten over zijn herstel.