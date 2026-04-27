'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

Jeroen Deheegher
Het eerste profseizoen van Jarno Widar (20) is er een met veel tegenslagen. Het toptalent van Lotto-Intermarché staat al een maand aan de kant en hij zal zeker nog een maand niet kunnen koersen.

Moeilijk eerste profjaar voor Widar

Met twee ritzeges in de Ronde van de Toekomst, waar hij Paul Seixas klopte, en de Europese titel bij de beloften vorig jaar werd er veel verwacht van Jarno Widar bij zijn overstap naar de profs. Widar begon ook goed aan het seizoen. 

In de Figueira Champions Classic werd Widar zevende, in een lastige etappe van de Ronde van de Algarve werd hij zevende. Eind februari werd Widar ziek en gaf hij op in de Faun-Ardèche Classic op 28 februari. 

Sindsdien is Widar niet meer in actie gekomen. Hij was zich aan het klaarstomen voor de GP Miguel Indurain op 4 april, maar in aanloop naar die wedstrijd liep het mis. Widar kwam ten val op training en blesseerde zich aan zijn knie. 

Terugkeer van Widar blijft onzeker

Daardoor moest Widar ook de klassiekers in de Ardennen en de Ronde van het Baskenland missen. Intussen ligt Widar al een maand in de lappenmand en het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap komt. 

De entourage van Widar laat aan HLN weten dat het probleem aan de knie van Widar medisch gezien nog niet opgelost is. Zeker is wel dat hij ook in mei niet zal koersen, ook juni blijft onzeker voor Widar. 

De Ronde van Wallonië (1 tot 5 juni) of de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) zijn opties voor Widar om opnieuw te kunnen koersen, maar daar is zeker nog geen zekerheid over. Het blijft voorlopig afwachten over zijn herstel. 

Meer nieuws

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

20:30
Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

19:00
"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

18:30
Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

18:00
Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

17:00
🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

16:30
Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

16:00
Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

15:00
Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

14:00
Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

13:30
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

13:00
Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

12:30
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

12:00
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

11:00
🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

10:00
Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

09:00
Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

08:30
"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

08:00
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

07:30
Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

07:00
"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

21:30
"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

26/04
Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

26/04
Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

26/04
Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

26/04
Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

26/04
Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

26/04
🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

26/04
Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

26/04
"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

26/04
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

26/04
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

26/04
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

26/04
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

26/04
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

26/04
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

26/04

