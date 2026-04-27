Jeroen Deheegher
Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend
Tadej Pogacar kreeg na Luik-Bastenaken-Luik een wel heel stevige boete omdat zijn kledij op het podium niet conform de regels was. Vooral zijn sponsor Richard Mille zou een probleem geweest zijn, maar de regels werden onlangs aangepast.

"Onjuiste plaatsing van reclame op de wereldkampioenstrui tijdens de prijsuitreiking." Daarvoor kreeg Tadej Pogacar na Luik-Bastenaken-Luik een boete van maar liefst 5.000 Zwitserse frank (5.411 euro) van de UCI. 

De UCI trok enkele uren later de boete voor Pogacar weer in, wat het mysterie nog groter maakte. Welke reclame had er fout op de kledij van Pogacar? Er werd vooral gekeken naar het logo van zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG. 

Wat op zich vreemd was, want Pogacar had de voorbije weken al vaak hetzelfde shirt aangehad op het podium. Deze maand nog in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar toen was er geen probleem. 

Logo op de arm van Pogacar de boosdoener

Het was namelijk op de arm van Pogacar dat er een probleem zou zijn geweest. Onder meer La Gazzetta dello Sport en Sporza meldden dat het logo van horlogemerk Richard Mille voor de stevige boete zorgde. 

Alleen heeft de UCI de regels over persoonlijke sponsoring op de uitrusting nog niet lang geleden verspoeld. De UCI-commissaris tijdens Luik-Bastenaken-Luik hanteerde dus nog de oude regels en niet de nieuwe. 

Het logo van Richard Mille was dus wel degelijk toegestaan op de arm van Pogacar, waardoor de UCI de boete ook weer introk. Pogacar of zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG moeten de boete dus niet betalen. 

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

