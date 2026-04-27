Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

Remco Evenepoel kwam in Luik-Bastenaken-Luik duidelijk tekort om Tadej Pogacar en ook Paul Seixas bergop te volgen. Bondscoach Serge Pauwels ziet nog mogelijkheden om te verbeteren richting de Tour, maar winnen zal toch moeilijk worden.

Remco Evenepoel wilde met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Tadej Pogacar kleiner maken. Na de Ronde van Vlaanderen en nu ook Luik-Bastenaken-Luik is het duidelijk dat dat nog niet gelukt is.

Andere Evenepoel in voorjaar dan in de Tour?

"Je kan moeilijk zeggen dat de kloof met Pogacar gedicht of kleiner is geworden", stelt bondscoach Serge Pauwels dan ook bij Sporza. Al wijst Pauwels ook naar het feit dat het voorjaar en de Tour nog iets anders zijn.

"Evenepoel zal nu andere accenten leggen, met gewicht verliezen en meer de focus op het langere klimwerk om mee te kunnen met de beste klimmers in de Tour", gaat de bondscoach dan ook verder.

In 2024 klom Evenepoel ook een stuk beter tijdens de Tour en werd hij duidelijk derde in het eindklassement. Deze winter heeft Evenepoel duidelijk explosief getraind en vooral op korte inspanningen gewerkt.

Pauwels twijfelt of Evenepoel de Tour kan winnen

Dat werd onder meer duidelijk in de Ronde van Valencia, waar Evenepoel duidelijk de beste was. Op de langere beklimmingen in de UAE Tour en de Ronde van Catalonië kwam Evenepoel dan wel nog tekort.



Pauwels gelooft dan ook nog dat Evenepoel dichter in de buurt van Pogacar kan komen in aanloop naar de Tour. Al twijfelt de bondscoach er wel aan of iemand in de buurt van de wereldkampioen kan komen als hij op dit niveau blijft rijden.

"De Tour winnen zal voor Evenepoel niet makkelijk worden als Pogacar op dat niveau blijft rijden", stelt Pauwels dan ook. Het niveau van de wereldkampioen zal ooit wel eens dalen, maar ook dan heeft Evenepoel een probleem.

Seixas nu al grote concurrent voor Evenepoel

De zes jaar jongere Paul Seixas lijkt bergop nu al beter te zijn dan Evenepoel. Als Seixas dit jaar de Tour rijdt, dan is de Fransman dit jaar al een grote concurrent voor een derde plaats in het eindklassement.