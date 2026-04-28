'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

Paul Seixas is de toekomst van het wielrennen. Het Franse wonderkind wordt nu al de hemel ingeprezen voor wat hij laat zien. De verwachtingen zijn dat hij snel zal veranderen van ploeg om zijn carrière uit te bouwen.

Decathlon heeft goud in handen met Seixas

Het Franse wielerteam Decathlon CMA CGM heeft Paul Seixas onder hun renners. Het toptalent, nog steeds maar 18 jaar oud, ligt nog tot december 2027 onder contract bij zijn huidige werkgever.

Decathlon ziet nog heel wat progressiemarge voor Seixas in dat komende jaar en uiteraard zal de Franse ploeg ook proberen om hem een nieuw contract te laten tekenen. Want de ambities zijn bijzonder groot.

De verwachting is dat Seixas minstens een even groot palmares als Tadej Pogacar zal bijeen rijden in de komende jaren. Voor een Frans team zoals Decathlon is uiteraard de Tour de France van gigantisch groot belang.

Topploegen tonen interesse

Alleen is de vraag of Seixas wel bij Decathlon wil en zal blijven om zijn carrière verder uit te bouwen. Decathlon beschikt over de nodige middelen, maar er zijn ploegen die nog veel meer centen ter beschikking hebben.

UAE Team Emirates en Red Bull-BORA-hansgrohe namen eerder al contact met Joona Laukka, de makelaar van Seixas. Al is de vraag maar of ze hem voor 2027 zullen weghalen bij zijn huidige ploeg, want dat kost extra centen aan een transfersom.





Jose Matxin, de sportief manager van Team UAE, liet al weten dat het de bedoeling is om dat contract te respecteren tot eind 2027. Of Red Bull-BORA-hansgrohe wil wachten, is maar de vraag. Zij betaalden ook een som voor Remco Evenepoel.

Ook Visma-Lease a Bike springt op de kart

Volgens Het Laatste Nieuws is nu ook Visma Lease a Bike op de kar gesprongen om Seixas binnen te halen. De krant meldt dat de ploeg van Wout van Aert gesprekken met de manager van Seixas heeft aangeknoopt.

Ook zij hebben in het verleden al afkoopsommen betaald om renners binnen te halen, dus het zou niet verbazen dat ze dit doen voor Seixas. Voorlopig blijft het afwachten, want zelfs al komt de transfer er al voor 2027, dan mag daar niet over gecommuniceerd worden voor augustus.