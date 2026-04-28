'Geen UAE of Red Bull: deze topploeg spreekt nu met makelaar van Seixas'

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Paul Seixas is de toekomst van het wielrennen. Het Franse wonderkind wordt nu al de hemel ingeprezen voor wat hij laat zien. De verwachtingen zijn dat hij snel zal veranderen van ploeg om zijn carrière uit te bouwen.

Decathlon heeft goud in handen met Seixas

Het Franse wielerteam Decathlon CMA CGM heeft Paul Seixas onder hun renners. Het toptalent, nog steeds maar 18 jaar oud, ligt nog tot december 2027 onder contract bij zijn huidige werkgever.

Decathlon ziet nog heel wat progressiemarge voor Seixas in dat komende jaar en uiteraard zal de Franse ploeg ook proberen om hem een nieuw contract te laten tekenen. Want de ambities zijn bijzonder groot.

De verwachting is dat Seixas minstens een even groot palmares als Tadej Pogacar zal bijeen rijden in de komende jaren. Voor een Frans team zoals Decathlon is uiteraard de Tour de France van gigantisch groot belang.

Topploegen tonen interesse

Alleen is de vraag of Seixas wel bij Decathlon wil en zal blijven om zijn carrière verder uit te bouwen. Decathlon beschikt over de nodige middelen, maar er zijn ploegen die nog veel meer centen ter beschikking hebben.

UAE Team Emirates en Red Bull-BORA-hansgrohe namen eerder al contact met Joona Laukka, de makelaar van Seixas. Al is de vraag maar of ze hem voor 2027 zullen weghalen bij zijn huidige ploeg, want dat kost extra centen aan een transfersom.

Jose Matxin, de sportief manager van Team UAE, liet al weten dat het de bedoeling is om dat contract te respecteren tot eind 2027. Of Red Bull-BORA-hansgrohe wil wachten, is maar de vraag. Zij betaalden ook een som voor Remco Evenepoel.

Ook Visma-Lease a Bike springt op de kart

Volgens Het Laatste Nieuws is nu ook Visma Lease a Bike op de kar gesprongen om Seixas binnen te halen. De krant meldt dat de ploeg van Wout van Aert gesprekken met de manager van Seixas heeft aangeknoopt.

Ook zij hebben in het verleden al afkoopsommen betaald om renners binnen te halen, dus het zou niet verbazen dat ze dit doen voor Seixas. Voorlopig blijft het afwachten, want zelfs al komt de transfer er al voor 2027, dan mag daar niet over gecommuniceerd worden voor augustus.

Analist geeft Red Bull-BORA-hansgrohe veeg uit de pan over Evenepoel

08:30
Bondscoach weet wie grote tegenstander van Evenepoel wordt op WK tijdrijden

Pogacar wou zotte dingen doen in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik praatte dat uit zijn hoofd"

Kan Evenepoel voor de Tour nog betere klimmer worden? Coach van Nys ziet twee problemen

Bondscoach vindt De Lie "onbegrijpelijk", cijfers geven hem helemaal gelijk

Moest Evenepoel daarom passen op La Redoute? De Bondt zag "tegenslag" hem parten spelen

'Nog altijd in de lappenmand: opnieuw domper voor Jarno Widar'

Mag Evenepoel nog dromen van de Tour? Pauwels heeft hoop, maar ziet ook stevig struikelblok

"Dat is het belangrijkste": Axel Merckx laat van zich horen over zijn relatie met Lotte Kopecky

Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Pogacar ook nummer één op vlak van prijzengeld, Van Aert pakte grootste cheque van allemaal

🎥 Bisnummer in Turkije: Tom Crabbe (20) houdt Alpecin-Premier Tech opnieuw van ritzege

Bondscoach Pauwels kent dé reden waarom zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo veel impact had

Opvallende sponsor was de boosdoener: reden voor ingetrokken boete van Pogacar is bekend

Nog twee toppers moeten afhaken voor de Giro: ook Soudal Quick-Step is zijn kopman kwijt

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike krijgen uitstekend nieuws voor de Tour

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
