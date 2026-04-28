Van Avermaet "teleurgesteld" door Evenepoel, die ook stevig werkpunt ziet voor de Tour

Remco Evenepoel moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met de derde plaats. Greg Van Avermaet was toch wat teleurgesteld door de prestatie van Evenepoel, vooral omdat de verwachte vooruitgang er niet is gekomen.

Geen derde zege voor Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik na 2022 en 2023, maar hij stond voor het eerst sinds zijn laatste zege wel opnieuw op het podium van La Doyenne. Al was het wel op grote afstand van Pogacar en Seixas.

Van Avermaet had meer verwacht van Evenepoel

Op La Redoute heeft Evenepoel zelfs niet geprobeerd om Pogacar en Seixas te volgen, hij leek zich meteen te focussen op de derde plaats. En die pakte Evenepoel wel met veel overtuiging in de sprint.

Toch had Greg Van Avermaet meer verwacht van Evenepoel. "Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld in Remco", zegt hij bij HLN Wielerpodcast. "Hij heeft niet de progressie gemaakt in de klassiekers die we hadden verwacht."

"We hebben hem Luik-Bastenaken-Luik al op verschillende manieren zien winnen. Dat was indrukwekkend, maar dat was dit jaar niet aanwezig. Ik denk dat hij zelf ook wel teleurgesteld was", ging Van Avermaet verder.

Goed voorjaar van Evenepoel, concurrentie is sterker geworden

Toch vindt Van Avermaet wel dat Evenepoel het maximale uit zijn voorjaar heeft gehaald. Hij stond in de Ronde en in Luik op het podium en won de Amstel Gold Race. "Een geslaagd rapport, maar Remco kennende wil hij de beste zijn."



"Misschien zijn de andere renners er wel in geslaagd om zich enorm te verbeteren. Als kampioen is het nu zaak om je aan te passen en jezelf opnieuw uit te vinden. Daar gaan ze wel werk aan hebben bij Red Bull-BORA-hansgrohe."