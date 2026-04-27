Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Remco Evenepoel moest op La Redoute opnieuw passen in Luik-Bastenaken-Luik. Thijs Zonneveld vraagt zich dan ook af of Evenepoel nog wel bij de beste klimmers van de wereld hoort op dit moment.

Al snel in zijn carrière deed Remco Evenepoel straffe dingen, dat weet ook Thijs Zonneveld nog. Hij won op zijn negentiende de Clásica San Sebastián. Hij deed net als Seixas dingen waar je steil van achterover viel", zegt hij bij In De Waaier. 

Evenepoel is meer sprinter dan klimmer geworden

Zonneveld stelt zich echter de vraag wat voor soort renner Evenepoel nu is. "Als je nu naar hem kijkt... Hoe snel is hij geworden? Hij gaat op 300 meter van de meet sprinten en niemand komt eroverheen."

"Wat hebben ze daar gedaan, want hij ging toch naar Red Bull om klimmer te worden", vraagt Zonneveld zich af. Want hoe indrukwekkend Evenepoel naar de derde plaats sprintte, zo moeizaam ging het op La Redoute. 

Hoort Evenepoel nog bij de beste klimmers?

"Iedereen rijdt sneller en sneller bergop, maar Evenepoel gaat langzamer en langzamer. De snelste tijd van Evenepoel is 4'12" op La Redoute. Dat was tijdens zijn winst in 2023. Zijn tijd van dit jaar komt niet bij zijn drie beste tijden ooit."

Waar Evenepoel in 2022 en 2023 de koers besliste op La Redoute, moest hij nu lossen. Evenepoel zette pas de twaalfde tijd van alle renners neer, wat voor nog meer twijfel zorgt over zijn kwaliteiten als klimmer. 

Lees ook... Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

"Hij is niet naar Red Bull gegaan om derde te worden in de Ronde van Vlaanderen. De afspraken bergop dit jaar waren in de UAE Tour, Catalonië en Luik. Hij hoort op dit moment misschien net bij de tien beste klimmers. Dat is best gek als je een grote ronde wil winnen", besloot Zonneveld nog. 

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

13:30
Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

09:00
Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

12:30
Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

Jonas Vingegaard ziet zijn grootste concurrent voor de Giro afhaken

12:00
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

11:00
🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

🎥 Vollering pakt uit emotionele oproep na zege in L-B-L: "Herhaal gewoon wat ik hoor"

10:00
Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

Zoals Pogacar in Parijs-Roubaix: Kopecky doet haar verhaal over pechdag in L-B-L

08:30
Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

18:00
"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

08:00
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

07:30
Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

Voor de geschiedenisboeken: straffe records bewijzen hoe snel Pogacar en Seixas tekeergingen in Luik

07:00
"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

15:00
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

14:00
"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

21:30
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

26/04
"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

"Dat was in ons voordeel": Paul Seixas ziet opvallende reden voor ijzersterke L-B-L

20:30
Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

16:00
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

26/04
Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

Broer van overleden Milan Bral (21) deelt hartverscheurende boodschap op Facebook

20:00
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

26/04
Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike delen uitstekend nieuws voor de Tour

Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike delen uitstekend nieuws voor de Tour

19:00
Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

Alleen recordhoudster: indrukwekkende Demi Vollering soleert naar derde Luikse triomf

18:30
Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

17:00
🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

16:30
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

26/04
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

26/04
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

26/04
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

26/04
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

26/04
Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

26/04
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

26/04
🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

25/04
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

26/04
De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

25/04
Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

25/04
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

25/04

