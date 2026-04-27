Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

Remco Evenepoel moest op La Redoute opnieuw passen in Luik-Bastenaken-Luik. Thijs Zonneveld vraagt zich dan ook af of Evenepoel nog wel bij de beste klimmers van de wereld hoort op dit moment.

Al snel in zijn carrière deed Remco Evenepoel straffe dingen, dat weet ook Thijs Zonneveld nog. Hij won op zijn negentiende de Clásica San Sebastián. Hij deed net als Seixas dingen waar je steil van achterover viel", zegt hij bij In De Waaier.

Evenepoel is meer sprinter dan klimmer geworden

Zonneveld stelt zich echter de vraag wat voor soort renner Evenepoel nu is. "Als je nu naar hem kijkt... Hoe snel is hij geworden? Hij gaat op 300 meter van de meet sprinten en niemand komt eroverheen."

"Wat hebben ze daar gedaan, want hij ging toch naar Red Bull om klimmer te worden", vraagt Zonneveld zich af. Want hoe indrukwekkend Evenepoel naar de derde plaats sprintte, zo moeizaam ging het op La Redoute.

Hoort Evenepoel nog bij de beste klimmers?

"Iedereen rijdt sneller en sneller bergop, maar Evenepoel gaat langzamer en langzamer. De snelste tijd van Evenepoel is 4'12" op La Redoute. Dat was tijdens zijn winst in 2023. Zijn tijd van dit jaar komt niet bij zijn drie beste tijden ooit."

Waar Evenepoel in 2022 en 2023 de koers besliste op La Redoute, moest hij nu lossen. Evenepoel zette pas de twaalfde tijd van alle renners neer, wat voor nog meer twijfel zorgt over zijn kwaliteiten als klimmer.



"Hij is niet naar Red Bull gegaan om derde te worden in de Ronde van Vlaanderen. De afspraken bergop dit jaar waren in de UAE Tour, Catalonië en Luik. Hij hoort op dit moment misschien net bij de tien beste klimmers. Dat is best gek als je een grote ronde wil winnen", besloot Zonneveld nog.