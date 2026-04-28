Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

Wout van Aert won dit jaar Parijs-Roubaix. Daarmee heeft hij één van twee grote doelen van het voorjaar afgevinkt. Johan Vansummeren maakt het testament van onze landgenoot op en zegt wat er nog mogelijk is.

Van Aert win Parijs-Roubaix

Het zijn heroïsche beelden die voor eeuwig en altijd in het geheugen van elke wielerliefhebbende Belg gegrift zullen staan. Wout van Aert klopt op de piste van Roubaix Tadej Pogacar in de sprint en wint zijn Parijs-Roubaix.

Eventjes werd zelfs gesproken over het feit dat dit het meest ideale moment zou zijn voor Wout van Aert om te stoppen met koersen, maar die gedachte lieten ze bij Visma Lease a Bike wel heel snel varen. De Nederlandse wielerploeg is immers overtuigd dat Van Aert nog kan winnen.

Ronde winnen zal nooit meer lukken

Al moeten we ons wel de vraag stellen of zijn tweede grote doelstelling, de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares bijschrijven, in de toekomst nog mogelijk zal zijn als je ziet wat voor toppers er dit ook op hun shortlist hebben staan.

“Sanremo nog een keer winnen, ligt nog steeds binnen zijn mogelijkheden”, vertelt ex-renner Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg. Maar de Ronde van Vlaanderen winnen gaat niet meer lukken. Dat is dit voorjaar heel duidelijk geworden.”

Contract terugverdiend

Met Parijs-Roubaix heeft Van Aert een heel mooie zege aan zijn palmares toegevoegd. De return voor Visma Lease a Bike daarvoor was gigantisch groot. Er werd meteen met heel wat merchandising op de kar gesprongen.



“Wout heeft net die ene koers gewonnen die hij moest winnen. Hij heeft zijn levenslang contract netjes terugbetaald met eeuwige roem. Hij heeft teammanager Plugge de foto bezorgd die hij absoluut in zijn kantoor wou ophangen”, besluit de analist.