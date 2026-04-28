Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Het WK wielrennen wordt dit jaar in Canada gereden. De interesse bij de Belgische renners is bijzonder groot, al is er ook een groot praktisch probleem op te lossen. Sommige renners rijden twee weken voor het WK al in Canada.

Veel interesse voor WK op de weg

De interesse voor de Belgische selectie op het WK in Canada is bijzonder groot. Bondscoach Serge Pauwels laat aan Het Nieuwsblad weten dat hij voldoende renners heeft om zelfs twee ploegen in competitie te brengen.

Met Thibau Nys is hij nog in gesprek over het WK en mannen als Van Gils, Widar, Benoot en Wellens kunnen allemaal uit de voeten op het parcours in Montreal. Elke renner die Pauwels aanspreekt heeft interesse in het WK.

Ook namen die je niet verwacht. “Zelfs De Lie heeft aangegeven dat hij gelooft dat hij op dat parcours ver kan geraken. Het doel blijft – ondanks dat Pogacar en Seixas momenteel op een hoger niveau rijden – om wereldkampioen te worden.”

Koersen in Canada

Geen gemakkelijke opdracht dus voor de bondscoach om een selectie te maken. En er zijn ook nog problemen van praktische aard. Zo wordt er voor het WK gekoerst in Canada. Op 11 september is er Quebec, op 13 september Montreal.

De wegrit op het WK is pas op 27 september. Dat is twee weken om te overbruggen. Terug naar Europa vliegen is gezien de kans op een jetlag helemaal niet aangewezen. En dus moet er een andere optie gekozen worden.

Huisje huren

Drie weken op hotel zitten is niet aangewezen en al zeker niet in het centrum van Montreal waar trainen een groot probleem is. “Daarom wil ik in de streek Bromont, op een uurtje rijden van Montréal, een huisje huren waar we met een renner of vijf, een mecanicien en een verzorger die periode overbruggen.”

Daar kan er wel goed getraind worden. Wie niet de koersen in Canada rijdt zou op dinsdag, vijf dagen voor de wegrit, arriveren. “Al heb ik het er met Wout over gehad: als hij vroeger wil afzakken, kan dat uiteraard ook”, besluit Pauwels.

