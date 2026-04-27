Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Jeroen Deheegher
Na vijf klassiekers rijdt wereldkampioen Tadej Pogacar deze week ook de Ronde van Romandië. De Zwitserse rittenkoers heeft het ondanks de aanwezigheid van Pogacar echter financieel moeilijk, onder meer door een gebrek aan sponsors.

Deze week zal Tadej Pogacar zijn aantal koersdagen verdubbelen van vijf naar tien door de Ronde van Romandië te rijden. De eindzege in de Zwitserse rittenkoers staat nog niet op de erelijst van de wereldkampioen. 

En het zal misschien wel de laatste kans zijn voor Pogacar om de Ronde van Romandië op zijn palmares te zetten. Hoofdsponsors Vaudoise Assurances en Le Maréchal hebben dit jaar afgehaakt. 

Ronde van Romandië zit in financiële problemen

Daardoor komt de organisatie zo'n 4,5 miljoen Zwitserse frank (4,9 miljoen euro) tekort. Er werd een grote deal gesloten met Lidl, maar toch heeft de organisatie dringend vers geld nodig om de koers ook in de toekomst nog te kunnen organiseren. 

"Er is nog budget voor één sponsorloze editie, maar meer niet", zegt koersdirecteur Richard Chassot dan ook. Op de leiderstruien zullen dit jaar dan ook geen sponsors staan, er werd niet op tijd een nieuwe hoofdsponsor gevonden. 

Ook de aanwezigheid van wereldkampioen Pogacar heeft daar niets aan veranderd. Hij krijgt onder meer zijn landgenoot Primoz Roglic als concurrent, ook Lipowitz staat aan de start. Al zullen zij wellicht strijden voor de tweede plaats.

Rijdt Seixas dit jaar de Tour? Pogacar mengt zich in debat én spelt Fransen de les

13:30
UCI draaide beslissing al terug: Tadej Pogacar kreeg bijzonder zware en vreemde boete na L-B-L

07:00
Is Evenepoel nog wel een topklimmer? Zonneveld doet opmerkelijke vaststelling na L-B-L

12:00
📷 "Had ik je maar iets langer beziggehouden": Sep Vanmarcke neemt met pakkend bericht afscheid van neef Milan Bral (21)

10:00
Tevreden met derde plaats in L-B-L? Ploegleider Lodewyck trekt helere conclusie over Evenepoel

08:30
"Kan je niet zeggen": Bakelants velt stevig oordeel over Evenepoel na derde plaats in L-B-L

17:00
"Dan vloek je toch eens": beresterke Emiel Verstrynge baalt over één iets na Luik-Bastenaken-Luik

20:30
Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

20:00
Een boost van jewelste: Wout van Aert en Visma-Lease a Bike delen uitstekend nieuws voor de Tour

18:30
Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

16:30
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

15:00
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

26/04
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

26/04
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

26/04
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

25/04
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

26/04
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

26/04
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

25/04
SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

