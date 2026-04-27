Wordt Pogacar de laatste eindwinnaar? Prestigieuze koers zit in slechte papieren en trekt aan de alarmbel

Na vijf klassiekers rijdt wereldkampioen Tadej Pogacar deze week ook de Ronde van Romandië. De Zwitserse rittenkoers heeft het ondanks de aanwezigheid van Pogacar echter financieel moeilijk, onder meer door een gebrek aan sponsors.

Deze week zal Tadej Pogacar zijn aantal koersdagen verdubbelen van vijf naar tien door de Ronde van Romandië te rijden. De eindzege in de Zwitserse rittenkoers staat nog niet op de erelijst van de wereldkampioen.

En het zal misschien wel de laatste kans zijn voor Pogacar om de Ronde van Romandië op zijn palmares te zetten. Hoofdsponsors Vaudoise Assurances en Le Maréchal hebben dit jaar afgehaakt.

Daardoor komt de organisatie zo'n 4,5 miljoen Zwitserse frank (4,9 miljoen euro) tekort. Er werd een grote deal gesloten met Lidl, maar toch heeft de organisatie dringend vers geld nodig om de koers ook in de toekomst nog te kunnen organiseren.

"Er is nog budget voor één sponsorloze editie, maar meer niet", zegt koersdirecteur Richard Chassot dan ook. Op de leiderstruien zullen dit jaar dan ook geen sponsors staan, er werd niet op tijd een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

Ook de aanwezigheid van wereldkampioen Pogacar heeft daar niets aan veranderd. Hij krijgt onder meer zijn landgenoot Primoz Roglic als concurrent, ook Lipowitz staat aan de start. Al zullen zij wellicht strijden voor de tweede plaats.