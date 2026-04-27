Verre ereplaats in eerste L-B-L: Uijtdebroeks klaar en duidelijk over Pogacar en Seixas

Cian Uijtdebroeks debuteerde in Luik-Bastenaken-Luik en eindigde in de groep die sprintte voor de derde plaats. In de sprint had hij wel niet veel meer in de benen en hij moest tevreden zijn met de 23ste plaats.

Geen top tien voor Uijtdebroeks in eerste L-B-L

Vorig jaar debuteerde Cian Uijtdebroeks in een monument in de Ronde van Lombardije. Toen kwam hij alleen binnen op de tiende plaats, op meer dan vier minuten van wereldkampioen Tadej Pogacar.

Bij zijn nieuwe ploeg Movistar debuteerde Uijtdebroeks in Luik-Bastenaken-Luik. Hij zat in de groep die sprintte voor de derde plaats, maar Uijtdebroeks is niet de snelste in een sprint en werd voorlaatste, wat resulteerde in de 23ste plaats.

Late uitval van Uijtdebroeks haalde niet veel uit

Uijtdebroeks probeerde wel nog om een beter resultaat uit de brand te slepen, door aan te vallen in de laatste twee kilometer. "Ik weet ook dat als ik moet sprinten, dat ik in het tweede deel van die groep eindig", zei Uijtdebroeks achteraf bij Sporza.

Met onder meer Izagirre kon Uijtdebroeks ook wegrijden, maar hij blies zo ook wel zijn benen op voor de sprint. Hij werd weer gegrepen en moest zo tevreden zijn met een verre ereplaats in zijn eerste L-B-L.



"Voor mij was het goed dat de wedstrijd hard werd gemaakt door die grote ontsnapping, al hoopte ik wel op een beter resultaat. La Redoute heb ik relatief rustig beleefd, ook al draaide ik van te ver op. Maar Pogacar en Seixas zijn toch van een andere categorie op dit moment."